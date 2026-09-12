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தேசிய மோட்டாா் பைக் பந்தயம்: ஆன் ஜெனிஃபா், அனந்து முதலிடம்

எம்ஆா்எஃப் இந்திய தேசிய ரேஸிங் சேலஞ்ச் போட்டியில் சென்னையின் ஆன் ஜெனிஃபா், அனந்து தத்தமது பிரிவுகளில் முதலிடம் பெற்றனா்.

அனந்து ~ஆன் ஜெனிஃபா்

Published On :

எம்ஆா்எஃப் இந்திய தேசிய ரேஸிங் சேலஞ்ச் போட்டியில் சென்னையின் ஆன் ஜெனிஃபா், அனந்து தத்தமது பிரிவுகளில் முதலிடம் பெற்றனா்.

சென்னை அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டை மெட்ராஸ் சா்வதேச சா்க்கியூட்டல் இப்போட்டியின் இரண்டாவது சுற்று நடைபெற்றது.

சூப்பா் ஸ்போா்ட் 301-400 சிசி பிரிவில் புணேயின் சா்தக் சவான் 11 நிமிஷம் 3.311 விநாடிகளல் கடந்து முதலிடம் பெற்றாா். சென்னையின் ரக்ஷித் தவே, பெங்களூரு சிராத் விஸ்வநாத் அடுத்த இடங்களைப் பெற்றனா்.

புரோ ஸ்டாக் 200 சிசி ஓபன் பிரிவில் திருவள்ளூரின் முகமது மிகாயில் முதலிடமும், கோழிக்கோடு அமா்நாத், சென்னையின் அப்துல் பாஸிம் அடுத்த இடங்களையும் பெற்றனா்.

சூப்பா் ஸ்டாக் 301-400 சென்ைையின் கபிலேஷ், கமல் நவாஸ், பெங்களூருவின் சேஷாத்ரி முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா்.

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ஆன் ஜெனிஃபா், அனந்து சிறப்பிடம்:

சூப்பா் ஸ்டாக் 165 சிசி பிரிவில் சென்னையின் ஆன் ஜெனிஃபா், டி அன்னிஷ் சாம்ஸன், சென்னையின் அனந்துவும், ஸ்டாக் 301-400 சிசி பிரிவில் சென்னையின் அனந்து, காஷ்மீரின் ரெபாா் இஸ்லாம், பெங்களூரு அஸ்வின், ஸ்டாக் நோவிஸ் 165 சிசி பிரிவில் விசாகப்பட்டினம் யஷ்வந்த், தாடிபத்ரி ராஜா ஸ்ரீஹா்ஷா, பெங்களூரு தேவ் முதல் மூன்றிடங்கைளைப் பெற்றனா்.

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