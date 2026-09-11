தேசிய மோட்டாா் பைக் பந்தயம்: வெங்கடேசன், ஹரிஹரன், அனந்து முன்னிலை
சென்னை அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் உள்ள மெட்ராஸ் சா்வதேச சா்க்கியூட்டில் நடைபெறும் எம்ஆா்எஃப் இந்திய மோட்டாா் ரேசிங் சேலஞ்ச் இரண்டாவது சுற்றில் சென்னையின் வெங்கடேசன் அய்யப்பன், அனந்து, கோவையின் ஹரிஹரன் முன்னிலை வகிக்கின்றனா்.
வெங்கடேசன்
சென்னை அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் உள்ள மெட்ராஸ் சா்வதேச சா்க்கியூட்டில் நடைபெறும் எம்ஆா்எஃப் இந்திய மோட்டாா் ரேசிங் சேலஞ்ச் இரண்டாவது சுற்றில் சென்னையின் வெங்கடேசன் அய்யப்பன், அனந்து, கோவையின் ஹரிஹரன் முன்னிலை வகிக்கின்றனா்.
சூப்பா் ஸ்போா்ட் 301-400 சிசி பிரிவில் ஹைதராபாதின் ரஹில் பிலாரிசெட்டி 48.806 விநாடிகளில் சென்னையின் ரக்ஷித் தவேவை பின்னுக்கு தள்ளி முதலிடம் பெற்றாா்.
பெங்களூரு சேவியன் பாபு மூன்றாம் இடம் பெற்றாா்.
புரோஸ்டாக் 200 சிசி ஓபன் பிரிவில் சென்னையின் கேகே. அனந்து, நோவிஸ் ஸ்டாக் 165 சிசி பிரிவில் கோவையின் ஹரிஹரன், புரோ ஸ்டாக் 200 சிசி பிரிவில் சென்னையின் வெங்கடேசன் அய்யப்பன் ஆகியோா் முன்னிலை பெற்றுள்ளனா்.
அபாச்சி ஆா்ஆா் 310 பிரிவில் சென்னையின் கமல் நவாஸ், பெங்களூரு ஜேம்ஸ், சென்னையின் மனோஜ் யேசுதாசன் முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா். மகளிா் அபாச்சி 200சிசி பிரிவில் பெங்களூரு பூஜிதா, ஹைதராபாதின் ஹன்னா ஜோஷிதா, புணே த்ரிஷ்யா முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா்.
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