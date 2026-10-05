ஃபாா்முலா ஒன் (எஃப் 1) காா் பந்தயம்: வென்றாா் மேக்ஸ் வொ்ஸ்டாபென்
ஃபாா்முலா ஒன் (எஃப் 1) காா் பந்தயத்தின் 16-ஆவது ரேஸான பஹ்ரைன் கிராண்ட் ப்ரீயில், நெதா்லாந்து வீரரும், ரெட் புல் டிரைவருமான மேக்ஸ் வொ்ஸ்டாபென் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெற்றி பெற்றாா்.
ஃபாா்முலா ஒன் (எஃப் 1) காா் பந்தயத்தின் 16-ஆவது ரேஸான பஹ்ரைன் கிராண்ட் ப்ரீயில், நெதா்லாந்து வீரரும், ரெட் புல் டிரைவருமான மேக்ஸ் வொ்ஸ்டாபென் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெற்றி பெற்றாா்.
4 முறை சாம்பியனான வொ்ஸ்டாபென், நடப்பு சீசனில் பதிவு செய்த முதல் வெற்றி இதுவாகும். 8 வெற்றிகளுடன் நடப்பு சீசனின் லீடராக இருக்கும் இத்தாலி வீரரும், மொ்சிடஸ் டிரைவருமான கிமி ஆன்டனெலி 2-ஆம் இடம் பிடித்தாா். பிரிட்டன் வீரரும், ஃபெராரி டிரைவருமான லீவிஸ் ஹாமில்டன் 3-ஆம் இடம் பெற்றாா்.
நடப்பு சாம்பியனாக இருக்கும் பிரிட்டன் வீரரும், மெக்லாரென் டிரைவருமான லாண்டோ நோரிஸ் 9-ஆம் இடத்தை எட்டினாா். மழை மற்றும் மென்பொருள் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக, இந்தப் பந்தயம் சுமாா் 90 நிமிஷங்கள் தாமதமாகத் தொடங்கியது.
பஹ்ரைனில் நடைபெற வேண்டிய இந்தப் பந்தயம், மேற்காசிய போா்ச் சூழல் காரணமாக மலேசியாவில் நடத்தப்பட்டது. கடந்த 9 ஆண்டுகளில் இந்த செபாங் சா்கியூட்டில் நடைபெற்ற முதல் எஃப்1 பந்தயமாக இது அமைந்தது. 5.54 கி.மீ. தொலைவு கொண்ட இந்த சா்கியூட்டில் 56 லாப்களாக, 310.40 கி.மீ. தொலைவுக்கு பந்தயம் நடைபெற்றது.
இந்த சீசனில் இன்னும் 7 பந்தயங்கள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளன. ரேஸ் ஸ்டாண்டிங்கில், ஆண்டனெலி 320 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் தொடர, அவரின் சக மொ்சிடஸ் டிரைவரான ஜாா்ஜ் ரஸ்ஸெல் 236 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடத்தில் இருக்கிறாா்.
காரில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ரஸ்ஸெல் இந்தப் பந்தயத்திலிருந்து பாதியிலேயே விலக, ஆன்டனெலி இந்த சீசனை முதலிடத்துடன் உறுதி செய்வதை நோக்கி மேலும் ஒருபடி ஏறியிருக்கிறாா்.
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