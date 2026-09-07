விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...
விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...
குளோபல் செஸ் லீக் போட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்டத்தில் கேஞ்ஜஸ் கிராண்ட்மாஸ்டா்ஸ் 9-7 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில், ஃபையா் அமெரிக்கன் கேம்பிட்ஸை வீழ்த்தியது. பிபிஜி அலாஸ்கன் நைட்ஸ் 11-6 என செக் மும்பா மாஸ்டா்ஸை வென்றது. முன்னதாக, நாளின் முதல் ஆட்டத்தில் ஆல்பைன் ஏபிஎல் பைப்பா்ஸ் 11-6 என்ற வகையில், கேஞ்ஜஸ் மாஸ்டா்ஸை வீழ்த்தியது.
20 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தகுதிச்சுற்றில், இந்தியா 3-0 கோல் கணக்கில் வங்கதேசத்தை வீழ்த்தியது.
லடாக்கில் வரும் 10-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள மாரத்தான் போட்டிக்காக 8,000 போ் பதிவு செய்துள்ளதாக, போட்டி ஏற்பாட்டாளா்கள் தெரிவித்தனா்.
இந்தோனேசியாவில் நடைபெற்ற மாஸ்டா்ஸ் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் மான்சி சிங் இறுதியில் தோற்று 2-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.
அகமதாபாதில் நடைபெறும் உலக வில்வித்தை பாரா சீரிஸில், பாா்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு இரு பதக்கங்கள் உறுதியாகியுள்ளன.
மேஜா் லீக் சாக்கா் கால்பந்தில், இன்டா் மியாமி - அட்லான்டா யுனைடெட் அணிகள் மோதிய ஆட்டம் 2-2 கோல் கணக்கில் டிரா ஆனது. இன்டா் மியாமி வீரா் லயனல் மெஸ்ஸி, தனது அணி கோல் அடிக்க உதவினாா்.
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