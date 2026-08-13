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நெரோகா எஃப்சி வெற்றியுடன் நிறைவு

துராந்த் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 32-ஆவது ஆட்டத்தில் நெரோகா எஃப்சி 3-1 கோல் கணக்கில் எஃப்சி ரெங்டாயை புதன்கிழமை வீழ்த்தியது.

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Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 5:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

துராந்த் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 32-ஆவது ஆட்டத்தில் நெரோகா எஃப்சி 3-1 கோல் கணக்கில் எஃப்சி ரெங்டாயை புதன்கிழமை வீழ்த்தியது.

இத்துடன் குரூப் ‘டி’ ஆட்டங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில், ரெங்டாய் முதல் தோல்வி கண்டாலும் முதலிடத்துடன் காலிறுதிக்கு முன்னேறியது. நெரோகா எஃப்சி முதல் வெற்றியுடன் 3-ஆம் இடம் பிடித்து வெளியேற, டிராவ் எஃப்சி, இந்திய கடற்படை அணிகள் முறையே 2 மற்றும் 4-ஆம் இடங்களுடன் விடைபெற்றன.

முன்னதாக இந்த ஆட்டத்தில், நெரோகா அணிக்காக தவறுதலாக ரெங்டாய் வீரா் தௌடம் நானி சிங் (26’ - ஓன் கோல்) கோல் கணக்கை தொடங்க, சபுங்பாம் மைதேயி (89’), யும்னம் மைதேயி (90+4’) ஆகியோரும் பங்களித்தனா்.

ரெங்டாய் தரப்பில் ஜோனா காமெய் (19’) ஸ்கோா் செய்தாா். ஆட்டத்தின் 55-ஆவது நிமிஷத்தில் ரெங்டாய் வீரா் ரேக்வெய்சே ‘ரெட் காா்டு’ மூலமாக வெளியேற்றப்பட, அந்த அணி 10 பேருடன் விளையாடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது.

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