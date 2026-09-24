The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளையே சம்பளம்! வங்கிகள் வேலை நிறுத்தம் எதிரொலி! திருவள்ளூர் அரசுப் பள்ளி காலை உணவில் பல்லி: 40 மாணவர்களுக்கு சிகிச்சைமதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெகவுக்கு ஆதரவு! ஜி.கே. வாசன்பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கு ரத்து!இடைத்தேர்தல்: ராஜிநாமா செய்தவர்கள் போட்டியிட தடை கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி!செப். 26 முதல் காலாண்டு விடுமுறை! சிறப்பு வகுப்புகளுக்கு தடை! தமிழக அரசுஇடைத்தேர்தலில் தவெக பணப்பட்டுவாடா! தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்!அமெரிக்காவில் சீன அதிபர்: விமான நிலையம் சென்று வரவேற்றார் டிரம்ப்!ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டுத் திட்டத்தால் மக்களின் மருத்துவச் செலவு குறைந்தது- பிரதமா் மோடிஐ.நா.வில் மீண்டும் காஷ்மீா் பிரச்னையை எழுப்பிய துருக்கி அதிபா் டெங்கு தடுக்க பள்ளிகளில் தொடா் தூய்மைப் பணிகள்: கல்வித் துறை உத்தரவு காஷ்மீா் குறித்து இஸ்லாமிய நாடுகள் கருத்து: இந்தியா நிராகரிப்பு தடை செய்யப்பட்ட பொருள்கள் விற்பனை- அமேசான் உள்ளிட்ட இணையவழி வா்த்தக நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை கர்நாடகம்: ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏ திடீர் ராஜிநாமா; தொகுதியை வறட்சிப் பகுதியாக அறிவிக்காததால் அதிருப்தி தோ்தல் ஆணையா்கள் கருத்து மோதலா? ஆணையம் விளக்கம்

ஆசிய விளையாட்டு: துடுப்பு படகுப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு வெண்கலம்!

ஆசிய விளையாட்டு துடுப்பு படகுப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு முதல் வெண்கலப்பதக்கம் கிடைத்துள்ளதைப் பற்றி...

சல்மான் மற்றும் சத்நாம்.

Published On :

ஆசிய விளையாட்டு துடுப்பு படகுப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு முதல் வெண்கலப்பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.

ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயாவில், ஆசிய விளையாட்டு 20-வது தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியாவைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இந்தத் தொடரில் இந்தியா, ஜப்பான், சீனா, தென்கொரியா, தாய்லாந்து உள்பட 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் 11,000 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

இந்தத் தொடரின் துடுப்பு படகுப் போட்டி வியாழக்கிழமை காலை நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இந்தியாவின் சல்மான் கான் மற்றும் சத்நாம் சிங் இருவரும் கலந்து கொண்டனர்.

Story image

இந்தப் போட்டியில் சீனாவின் யி சூடி மற்றும் யிடே நீ 6:09.37 நிமிடங்களில் முதலிடம் பிடித்து தங்கப்பதக்கத்தையும் உஸ்பெகிஸ்தானின் பாவெல் சோரின் மற்றும் மெக்ரோஜ்பெக் மமத்குலோவ் ஆகியோர் 6:10.49 நிமிடங்களில் இரண்டாமிடம் பிடித்து வெள்ளிப்பதக்கத்தையும் கைப்பற்றினர்.

இந்திய ஜோடியான சல்மான் மற்றும் சத்நாம் இவரும் 6 நிமிடங்கள் 13 விநாடிகளில் இலக்கைக் கடந்து மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்த வெண்கலப்பதக்கத்தை தன்வசப்படுத்தினர்.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் துடுப்பு படகுப் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த முதல் பதக்கம் இதுவாகும்.

Summary

Rowers Satnam Singh and Salman Khan secured India's first ever men's double sculls medal at the Asian Games with a third-place finish in Nagoya on Thursday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கார் ஓட்டுநர் டூ ராணுவ வீரர்... படகுப் போட்டியில் வெண்கலம் வென்றவரின் சோக வரலாறு!!

கார் ஓட்டுநர் டூ ராணுவ வீரர்... படகுப் போட்டியில் வெண்கலம் வென்றவரின் சோக வரலாறு!!

ஆசிய விளையாட்டு: வூஷூ போட்டியில் வெள்ளி வென்றார் இந்தியாவின் ரோஷிபினா!

ஆசிய விளையாட்டு: வூஷூ போட்டியில் வெள்ளி வென்றார் இந்தியாவின் ரோஷிபினா!

ஆசிய விளையாட்டு: 28 ஆண்டுகள் கனவு... வெள்ளி வென்றார் மீராபாய் சானு!

ஆசிய விளையாட்டு: 28 ஆண்டுகள் கனவு... வெள்ளி வென்றார் மீராபாய் சானு!

ஆசிய விளையாட்டு: மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு முதல் பதக்கம்!

ஆசிய விளையாட்டு: மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு முதல் பதக்கம்!

விடியோக்கள்

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service