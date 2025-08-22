கிரிக்கெட்

நெகிடி 5 விக்கெட்டுகள்: தொடரை வென்றது தெ.ஆ.!

தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றி குறித்து...
Ngidi, South African players
நெகிடி, தெ.ஆ. அணி வீரர்கள். படங்கள்: எக்ஸ் / புரோட்டியாஸ் மென்.
Published on
Updated on
1 min read

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 84 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

சிறப்பாக பந்துவீசிய லுங்கி நெகிடி 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

டி20 தொடரை 2-1 என ஆஸி. வென்றது. இந்நிலையில், இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்தது.

277 ரன்களுக்கு தெ.ஆ. ஆல் அவுட்டாக, அடுத்து பேட்டிங் செய்த ஆஸி. அணி 37.4 ஓவர்களில் 193 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

இதன்மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் 2-0 என தெ.ஆ. வென்றது.

ஆஸி. அணியில் அதிகபட்சமாக ஜோஷ் இங்லீஷ் 87 ரன்கள் குவித்தார். ஆஸி. அணியில் 7 பேர் ஒற்றை இலக்க ரன்களை மட்டுமே எடுத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

South Africa won the second ODI against Australia by 84 runs.

Australia
South Africa
ODI SERIES
Lungi Ngidi

