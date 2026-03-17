Dinamani
கரூர் கூட்ட நெரிசல் பலி விவகாரம் : செந்தில் பாலாஜியிடம் 6 மணி நேரம் சிபிஐ விசாரணை!தொகுதிப் பங்கீடு: திமுக - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. 3-ம் சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தை! தமிழக தேர்தல்: 2 நாள்களில் ரூ. 23 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!பாமக வழக்கு: ராமதாஸுக்கு பின்னடைவு! தேர்தல் முடிந்தபிறகே விசாரணை!புதுச்சேரியில் 2-ம் நாளாக யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லைதமிழ்நாடு உள்பட 5 மாநிலங்களுக்கு 1,111 தேர்தல் பார்வையாளர்கள்!
/
கிரிக்கெட்

தென்னாப்பிரிக்கா மோசமான பேட்டிங்: 68 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற நியூசிலாந்து!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2-ஆவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து வென்றது குறித்து...

News image
நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணிகளின் கேப்டன்கள். - படம்: எக்ஸ் / பிளாக்கேப்ஸ்.
Updated On :17 மார்ச் 2026, 12:25 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2-ஆவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 68 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபாரமாக வென்றது.

இந்த வெற்றியுடன் தொடர் 1-1 என சமநிலையில் இருக்கிறது. மொத்தம் 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் மீதம் 3 போட்டிகளில் அதிகபட்சமாக வெற்றி பெறும் அணி தொடரை வெல்லும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

ஹாமில்டனில் தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 175/6 ரன்கள் எடுத்தது.

நியூசிலாந்து அணியில் அதிகபட்சமாக டெவான் கான்வே 60 ரன்கள் எடுத்தார். தெ.ஆ. அணி சார்பில் பந்துவீச்சில் வியான் முல்டர் 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார்.

அடுத்து பேட்டிங் செய்த தெ.ஆ. அணி 15.3 ஓவர்களில் 107 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. அதிகபட்சமாக ஜியார்ஜ் லிண்டே 33 ரன்கள் எடுத்தார்.

நியூசிலாந்து சார்பில் பந்துவீச்சில் லாக்கி பெர்குசன், பென் சியர்ஸ் தலா 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தினார்கள். முதல் டி20யில் வென்ற தெ.ஆ. அணி இந்தப் போட்டியில் தோல்வியுற்றதால் தொடர் 1-1 என சமநிலையில் இருக்கிறது.

இந்தப் போட்டியில் 60 ரன்கள் எடுத்த நியூசிலாந்து பேட்டர் டெவான் கான்வே ஆட்ட நாயகனாத் தேர்வானார். மிகவும் கடினமான ஆடுகளத்தில் சிறப்பாக விளையாடினார்.

மூன்றாவது டி20 போட்டி ஆக்லாந்தில் வரும் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற இருக்கிறது. நியூசிலாந்து அணி இந்தியாவிடம் டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் மார்ச்.8ஆம் தேதி தோல்வியுற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

முதல் டி20 போட்டி: நியூசி.யை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்கா அபார வெற்றி!

வீடியோக்கள்

"விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!" - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
வீடியோக்கள்

"விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!" - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
வீடியோக்கள்

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு