இந்தியா - ஆஸி. தொடருக்கான டிக்கெட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்தன!

இந்தியா - ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டிகளுக்கு விற்பனையான மொத்த டிக்கெட்டுகளில் 16 சதவிகித டிக்கெட்டுகளை இந்திய ரசிகர் மன்றங்கள் வாங்கியுள்ளதாக கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

India's white-ball tour of Australia is still four months away but Cricket Australia (CA) has already more than 90,000 tickets for eight matches with third ODI in Sydney and first Twenty20 in Canberra completely sold out.