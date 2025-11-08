மழையால் ஆட்டம் ரத்து: தொடரை வென்றது இந்தியா!
மழையின் காரணமாக கடைசி டி20 போட்டி கைவிடப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரை இந்திய அணி 2-1 என வென்றது.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரை வென்ற இந்திய அணி குறித்து... The 5th T20I has been called off due to rain india won the series
5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் முதல் போட்டியும் கடைசி போட்டியும் மழையினால் ரத்து செய்யப்பட்டது.
மீதமிருந்த 3 போட்டிகளில் இந்திய அணி 2-1 என வென்று தொடரை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக டி20 தொடர்களில் வென்று வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்திய தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா தொடர் நாயகனாக அறிவிக்கப்பட்டார்.
The last T20 match was announced abandoned due to rain.
