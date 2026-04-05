இமாலய இலக்கை எட்டுமா சிஎஸ்கே? 251 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு!

சிஎஸ்கேவின் முதல் வெற்றிக்கு இமாலய இலக்கு!

ஆர்சிபி அதிரடி ஆட்டம் - AP

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 3:55 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்றைய ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் சிஎஸ்கே வெற்றி பெற ஆர்சிபி அணி 251 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது.

பெங்களூரு சின்னசாமி திடலில் இன்றிரவு 7 மணிக்கு டாஸ் சுண்டப்பட்டபின், சிஎஸ்கேவின் கட்டளைக்குப் பணிந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆர்சிபி பவர்-ப்ளே ஓவர்களில் 1 விக்கெட் இழந்து 51 ரன்கள் குவித்தது. தொடர்ந்து அதிரடி காட்டிய ஆர்சிபி பேட்ஸ்மென்களான பிலிப் சால்ட் மற்றும் தேவ்தத் படிக்கல் உதவியுடன் அந்த அணியால் முதல் 10 ஓவர்களில் 91 ரன்கள் குவிக்க முடிந்தது.

பிற்பாதியில் 13-ஆவது ஓவரில் 23 ரன்கள், 17-ஆவது ஓவரில் 21 ரன்கள் விளாசிய ஆர்சிபி அணியின் ஆட்டத்திறனைப் பார்த்தபோது, அந்த அணியின் ஸ்கோர் நிச்சயம் 200-ஐ கடப்பது 200% சதவீதம் உறுதியானது. இறுதியில் அந்த அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 250 ரன்கள் குவித்தது.

அதிகபட்சமாக நடுவரிசையில் களமிறங்கிய டிம் டேவிட் வெறும் 25 பந்துகளை மட்டுமே எதிர்கொண்டு 280 ஸ்ட்ரைக்-ரேட்டில் 70* ரன்கள் குவித்தார். அவர் எட்டு சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டு வான வேடிக்கை நிகழ்த்தினார்.

அவருக்குப் பக்கபலமாக கேப்டன் ரஜத் படிதார் 19 பந்துகளில் 252 ஸ்ட்ரைக்-ரேட்டில் 48 ரன்கள் விளாசினார். தம் பங்குக்கு அவர் 6 சிக்ஸர்கள் விளாசினார். அவர்கள் இருவரும் சிக்ஸர் மழை பொழிந்து சென்னை அணி ரசிகர்களை தம்மால் முடிந்தளவுக்கு வெறுப்பேற்றினர்.

தேவ்தத் படிக்கல் 29 பந்துகளில் 50 ரன்களும் பிலிப் சால்ட் 30 பந்துகளில் 46 ரன்களும் எடுத்து ஸ்கோர் போர்டுக்கு பங்களிப்பை வழங்கினர்.

Summary

Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings, 11th Match, Indian Premier League 2026 

தொடர்புடையது

மீண்டும்.. மீண்டுமா? சிஎஸ்கே போராடி தோல்வி!

மீண்டும்.. மீண்டுமா? சிஎஸ்கே போராடி தோல்வி!

பந்துவீச்சில் நடராஜன், இங்கிடி அபாரம்! தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எளிய இலக்கு!

பந்துவீச்சில் நடராஜன், இங்கிடி அபாரம்! தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எளிய இலக்கு!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் சேஸிங்கில் புதிய சாதனை படைத்த ஆர்சிபி!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் சேஸிங்கில் புதிய சாதனை படைத்த ஆர்சிபி!

ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஆர்சிபி வேகப் பந்துவீச்சாளர் விலகல்!

ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஆர்சிபி வேகப் பந்துவீச்சாளர் விலகல்!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

