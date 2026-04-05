Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
கிரிக்கெட்

மீண்டும்.. மீண்டுமா? சிஎஸ்கே போராடி தோல்வி!

சிஎஸ்கே மீண்டும் தோல்வி! ஆர்சிபி அபாரம்...

News image

ஆர்சிபி அபாரம் | படம் ஆர்சிபி ட்விட்டர் (எக்ஸ்) - @RCBTweets

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 5:45 pm

பெங்களூரு : பெங்களூரு சின்னசாமி விளையாட்டுத் திடலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை(ஏப். 5) இரவு நடைபெற்ற ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் சிஎஸ்கேவை வீழ்த்தி ஆர்சிபி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

முன்னதாக, இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆர்சிபி அணி 20 ஓவர்களில் 250 ரன்கள் குவித்தது. அதிகபட்சமாக நடுவரிசையில் களமிறங்கிய டிம் டேவிட் வெறும் 25 பந்துகளை மட்டுமே எதிர்கொண்டு 280 ஸ்ட்ரைக்-ரேட்டில் 70* ரன்கள் குவித்தார். அவர் எட்டு சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டு வான வேடிக்கை நிகழ்த்தினார். அவருக்குப் பக்கபலமாக கேப்டன் ரஜத் படிதார் 19 பந்துகளில் 252 ஸ்ட்ரைக்-ரேட்டில் 48 ரன்கள் விளாசினார்.

அடுத்து, 251 ரன்கள் இலக்கை விரட்டிய சிஎஸ்கே அணியில் அதிகபட்சமாக நடுவரிசையில் களமிறங்கி போராடிய சர்ஃபராஸ் கான் 25 பந்துகளில் 50 ரன்கள் குவித்தார். பின் வரிசையில் களமிறங்கிய பிரசாந்த் வீர் 43 ரன்களும் கடைசி ஓவர்களில் அதிரயில் மிரட்டிய ஜேமி ஓவர்டன் 16 பந்துகளில் 37 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார்.

அந்த அணி 19.4 ஓவர்களில் 207 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தனது மூன்றாவது ஆட்டத்தில் தொடர்ந்து தோல்வியைப் பதிவு செய்த சிஎஸ்கே அணி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தை தக்க வைத்துக்கொண்டது. இந்த ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கேவின் மொத்த ரன்-ரேட் -2.517 என்ற பரிதாப நிலையில் உள்ளது.

நடப்பு ஐபிஎல் சாம்பியனான ஆர்சிபி இந்த வெற்றியின் மூலம், 2.501 என்ற மொத்த ரன்-ரேட்டுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் கோலோச்சுகிறது.

Summary

Chennai Super Kings lose against RCB

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

இமாலய இலக்கை எட்டுமா சிஎஸ்கே? 251 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு!

டாஸ் வென்ற சிஎஸ்கே முதலில் பந்துவீச்சு!

பஞ்சாபை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியைப் பெறுமா சிஎஸ்கே?

ஐபிஎல் 2026: சிஎஸ்கே விளையாடும் போட்டிகளுக்கான அட்டவணை!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

