Dinamani
பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோனது: படுதோல்வியடைந்து வெளியேறிய சிஎஸ்கே!தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: புதிய அமைச்சர்கள் இன்று காலை பதவியேற்பு!விசிகவில் இருந்து அமைச்சராகிறார் வன்னி அரசு!கரப்பான் பூச்சிகள் செத்து மடியாது! - முடக்கத்துக்குப் பின் புதிய எக்ஸ் கணக்கு தொடக்கம்மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா தொகுதியில் மறு வாக்குப்பதிவு முடிந்தது! - 86 சதவீதம் வாக்குப்பதிவுசென்னை காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார் முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன்!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் எக்ஸ் பக்கம் முடக்கம்!
/
ஐபிஎல்

சிஎஸ்கேவின் பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோனது: கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!

ஐபிஎல்: தனது கடைசி லீக் - ஆட்டத்தில் குஜராத்திடம் சிஎஸ்கே படுதோல்வி!

News image

சிஎஸ்கே படுதோல்வி - PTI

Updated On :21 மே 2026, 11:13 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அகமதாபாத் : ஐபிஎல் தொடரில் பிளே-ஆஃப் வாய்ப்புக்கான முக்கியமானதொரு ஆட்டத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (சிஎஸ்கே) - குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடம் படுதோல்விடைந்து இந்தத் தொடரிலிருந்து வெளியேறியது.

அகமதாபாத் நகரில் நடைபெற்ற இன்றைய ஆட்டத்தில் சென்னை அணிக்கு எதிராக முதலில் பேட்டிங் செய்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் 4 விக்கெட்களை மட்டுமே இழந்து 229 ரன்களை அதிரடியாகக் குவித்தது. குஜராத் அணியில் முதல் விக்கெட்டுக்கு கேப்டன் ஷுப்மன் கில் - சாய் சுதர்ஷண் இணை 125 ரன்களைக் குவித்து சிறப்பான அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தது. அந்த அணியில் சாய் சுதர்ஷண் (84 | ஸ்ட்ரைக்-ரேட்: 158), ஷுப்மன் கில் (64 | ஸ்ட்ரைக்-ரேட்: 172), ஜாஸ் பட்லர் (57 | ஸ்ட்ரைக்-ரேட்: 211) அதிரயில் சென்னை அணி பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்தனர்.

இதையடுத்து, 230 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை 20 ஓவர்களில் எட்ட சிஎஸ்கே வீரர்கள் களமிறங்கி போராடினர். ஆயினும், தனி ஒருவனாகப் போராடிய ஷிவம் துபே தலா 4 சிக்ஸர்கள், பௌண்டரிகளுடன் 17 பந்துகளில் 47 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். யாரும் நிலைத்து நின்று விளையாடாததால், சிஎஸ்கே 13.4 ஓவர்களில் 140 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதனால் குஜராத் அணி 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்த ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே மொத்தமுள்ள 14 ஆட்டங்களில் 6-இல் வெற்றி, 8-இல் தோல்வியடைந்து 12 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 7-ஆம் இடத்தில் உள்ளது.

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 14 ஆட்டங்களில் 9-இல் வெற்றி பெற்று 18 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் பெங்களூரு அணிக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாமிடத்தில் உள்ளது.

Summary

Chennai Super Kings, 66th Match - Gujarat Titans won by 89 runs

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பில் நீடிக்குமா சென்னை? கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற இமாலய இலக்கு!

பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பில் நீடிக்குமா சென்னை? கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற இமாலய இலக்கு!

சென்னைக்கு இன்று கடைசி லீக் ஆட்டம்- குஜராத்துடன் மோதல்

சென்னைக்கு இன்று கடைசி லீக் ஆட்டம்- குஜராத்துடன் மோதல்

ஹைதராபாத் அணியிடம் வீழ்ந்த சென்னை!

ஹைதராபாத் அணியிடம் வீழ்ந்த சென்னை!

லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிராக குஜராத் டைட்டன்ஸ் பந்துவீச்சு!

லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிராக குஜராத் டைட்டன்ஸ் பந்துவீச்சு!

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!