ஹைதராபாத் அணியிடம் வீழ்ந்த சென்னை!

சிஎஸ்கேவை வீழ்த்தி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அபாரம்!

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 6:03 pm

ஹைதராபாத் : ஹைதராபாத் ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச விளையாட்டுத் திடலில் இன்று(ஏப். 18) நடைபெற்ற ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (எஸ்ஆர்எச்) அணியிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (சிஎஸ்கே) அணி தோல்வியடைந்தது.

இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த எஸ்ஆர்எச் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 194 ரன்களைக் குவித்தது.

சவாலான இலக்கை (195 ரன்களை) விரட்டிய சிஎஸ்கேவுக்கு கடைசி ஓவரில் 18 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. 3 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டால் வெற்றி என்ற நிலையில் ஜேமி ஓவர்டன்னும் அன்ஷுல் கம்போஜ்ஜும் களத்தில் நின்றனர். கைவசம் 3 விக்கெட்கள் இருந்தன.

அந்த ஓவரின் 4-ஆவது பந்தில் ஜேமி ஓவர்டன் ஆட்டமிழக்க ஹைதராபாத் அணியின் வெற்றி உறுதியானது. இறுதியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் சிஎஸ்கே 8 விக்கெட்கள் இழப்புக்கு 184 ரன்கள் எடுத்து 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.

சென்னை அணியில் ஆயுஷ் மாத்ரே (30) மேத்யூ ஷார்ட் (34) தவிர்த்து வேறெவரும் பெரிதாக சோபிக்காததால் போராடி தோற்றது. இதனையடுத்து, புள்ளிப்பட்டியலில் சென்னை அணி 6 ஆட்டங்களில் இரண்டில் வெற்றி நான்கில் தோல்வியுடன் 4 புள்ளிகளுடன் 7-ஆவது இடத்தில் உள்ளது. எஸ்ஆர்எச் 4-ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

Summary

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings, 27th Match, Indian Premier League 2026 - Chennai Super Kings lose

முதல் வெற்றிக்காக ஏங்கும் கொல்கத்தா! குஜராத்துக்கு 181 ரன்கள் இலக்கு!

