பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு 197 ரன்கள் இலக்கு!

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு வெற்றி இலக்காக 197 ரன்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு லக்னௌவில் நடைபெறும் இன்றைய ஆட்டம் வாழ்வா? சாவா? ரகம். இதில் வெற்றி பெற்று பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கும் முனைப்பில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் களமிறங்கியுள்ளது.
லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து, முதலில் களமிறங்கிய லக்னௌ அணியில் தொடக்க வீரர் ஜோஷ் இங்க்லிஷ் 72 ரன்கள் குவித்தார்.
நடுவரிசையில் களமிறங்கிய ஆயுஷ் பதோனி 18 பந்துகளில் 43 ரன்கள அதிரடியாக எடுத்தார். நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 196 ரன்கள் குவித்தது. அடுத்து, 197 ரன்கள் இலக்குடன் பஞ்சாப் கிங்ஸ் பேட்டிங் செய்து வருகிறது.
Lucknow Super Giants vs Punjab Kings, 68th Match, Indian Premier League 2026
