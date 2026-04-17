முதல் வெற்றிக்காக ஏங்கும் கொல்கத்தா! குஜராத்துக்கு 181 ரன்கள் இலக்கு!

அகமதாபாத் : அகமதாபாத்தில் நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் திடலில் இன்று(ஏப். 17) இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு 181 ரன்களை வெற்றி இலக்காக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி நிர்ணயித்துள்ளது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த கொல்கத்தா அணியில் அதிகபட்சமாக கேமரூன் க்ரீன் 79 ரன்கள் குவித்தார். இதனால் அந்த அணியால் சவாலான ஸ்கோரைப் பதிவு செய்ய முடிந்தது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 180 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி.
குஜராத் அணியில் முகமது சிராஜ் சிறப்பாகப் பந்துவீசி கொல்கத்தா அணியின் ரன் ரேட்டைக் குறைத்தார். அவர் 4 ஒவர்களில் 23 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்களையும் வீழ்த்தினார்.
அடுத்து, 181 ரன்கள் இலக்கை துரத்தும் குஜராத் அணி பவர் ப்ளே ஓவர்களில் 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 71 ரன்கள் குவித்து அதிரடியாக விளையாடி வருகிறது.
Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, 25th Match, Indian Premier League 2026
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
கான்சிட்டி பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தஸ்ஸாடியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பவழ மல்லி பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
UN Kannan Interview | விஜய் இன்னொரு விஜயகாந்த் | TN Election 2026 | TVK Vijay | MK Stalin
தினமணி செய்திச் சேவை