Dinamani
ஐபில் 2026 - மும்பைக்கு 241 ரன்கள் இலக்குஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் அனைத்து கப்பல்களும் முற்றுகையிடப்படும் : அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பாஜகவுக்கு விழும் ஒவ்வொரு வாக்கும் அரசியலமைப்பை காக்கும் விழுமியங்கள் மீது விழும் மரண அடி: மு.க. ஸ்டாலின்ஐபிஎல் போல தேர்தல் முடிவு! தில்லி தோற்று தமிழ்நாடு வெல்ல வேண்டும்! - மு.க. ஸ்டாலின்ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!ஈரானுக்கு இதைவிடச் சிறந்த ஆஃபர் வழங்க முடியாது! - அமெரிக்க துணை அதிபர்ஈஸ்டர் போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி உக்ரைன் தாக்குதல்: ரஷியா குற்றச்சாட்டுபாகிஸ்தானுக்கு நிதி நெருக்கடி: 500 கோடி டாலர் வழங்கும் சௌதி, கத்தார்! புதுப்பொலிவுடன் தேர்தலைச் சந்திக்கிறது அதிமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி
/
கிரிக்கெட்

ஆர்சிபி சூப்பர் தொடக்கம்... மும்பைக்கு 241 ரன்கள் இலக்கு!

பெங்களூரு அணியில் மூவர் அரைசதம்...

News image

விராட் கோலி - AP

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 4:03 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை : மும்பை வான்கடே விளையட்டுத் திடலில் இன்றிரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கிய ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை அதன் சொந்த ஊரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (ஆர்சிபி) எதிர்கொண்டது.

ஆட்டம் தொடங்குவதற்கு முன் டாஸ் சுண்டப்பட்டதில் நாணயத்தின் முகம் மும்பை அணிக்குச் சாதகமாக விழ, அதையடுத்து பெங்களூரு அணியை முதலில் பேட்டிங் செய்ய பணித்தார் மும்பை அணி கேப்டன் ஹார்திக் பாண்டியா.

களத்தில் புகுந்த ஆர்சிபி அணி தொடக்க வீரர்களான பிலிப் சால்ட் - விராட் கோலி இணை, மும்பை அணி பந்துவீச்சை இலகுவாக எதிர்கொண்டு ரன்களை வாரிக் குவித்தது. முதல் விக்கெட்டுக்கு இந்த இணை 120 ரன்கள் குவித்தது.

6 சிக்ஸர்கள், 6 பௌண்டரிகளுடன் 36 பந்துகளில் 78 ரன்கள் குவித்த பிலிப் சால்ட் 11-ஆவது ஓவரில் ஷர்துல் தாக்குர் பந்துவீச்சில் கேட்ச் ஆனார். இதனால் நீல வண்ணமயமாகக் காட்சியளித்த வான்கடேவில் பார்வையாளர்கள் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விட்டனர்.

அடுத்து களமிறங்கிய ஆர்சிபி கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் வந்த வேகத்தில் மட்டையைச் சுழற்றி அதிரடி ஆட்டத்தால் மும்பை அணி பந்துவீச்சாளர்களைத் திணறடித்தார். அவர் 20 பந்துகளில் 53 ரன்களைக் குவித்து ஆட்டமிழந்தார்.

அவருக்கு முன்னதாகவே, விராட் கோலி 38 பந்துகளில் அரைசதம் விளாசி ஆட்டமிழந்தார். டிம் டேவிட் 16 பந்துகளில் 34 ரன்கள் திரட்டி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

இறுதி தருணம் வரை அதிரடி பாணியிலான ஆட்டத்திறனையே ஆர்சிபி வீரர்கள் வெளிப்படுத்தியதால் ஸ்கோர் போர்டில் ரன் மளமளவென எகிறியது. அந்த அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்களை இழந்து 240 ரன்கள் குவித்தது.

Summary

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, 20th Match, Indian Premier League 2026

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

மழையால் ஐபிஎல் ஆட்டம் 11 ஓவர்களாகக் குறைப்பு: ராஜஸ்தான் ரன் மழை!

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 ஏப்ரல் 2026