பெங்களூரு அணியிடம் வீழ்ந்த மும்பை! வான்கடேயில் ஆர்சிபி அசத்தல்!

மும்பை : வான்கடே திடலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை(ஏப். 12) நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை அதன் சொந்த ஊரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (ஆர்சிபி) வீழ்த்தியது. 241 ரன்களை எட்ட அதிரடி காட்டிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியால் 222 ரன்கள் திரட்ட முடிந்தது.
மும்பை அணியில் பவர் ப்ளே தொடங்கி இறுதி வரை அதிரடியாக ஆடிய மும்பை வீரர்கள் அவ்வப்போது சில பந்துகளை பௌண்டரிக்கு விரட்டாமல் கோட்டை விட்டனர். தனியொருவனாக சிக்ஸர்களாப் பறக்கவிட்ட ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்டு 31 பந்துகளில் 71 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்கவில்லை. அவரது இன்னிங்சில் 9 சிக்ஸர்கள், ஒரு பௌண்டரி அடங்கும். அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ஹார்திக் பாண்ட்யா 40, சூர்யகுமார் யாதவ் 33, ரியான் ரிகெல்டன் 37 திரட்டினர்.
ஆர்சிபி அணி தொடக்க வீரர்களான பிலிப் சால்ட் - விராட் கோலி இணை, மும்பை அணி பந்துவீச்சை இலகுவாக எதிர்கொண்டு முதல் விக்கெட்டுக்கு 120 ரன்கள் குவித்தது, விராட் கோலி, ரஜத் பட்டிதார் ஆகியோரின் அதிரடி அரைசதம், இறுதி ஓவர்களில் டிம் டேவிட் அதிரடியாக திரட்டிய 34 ரன்கள் அந்த அணி 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெல்ல வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றின.
ஆர்சிபி அணியில் சிறப்பாக பேட்டிங் செய்த பிலிப் சால்ட் ஆட்டநாயகனானார்.
Summary
Royal Challengers Bengaluru won by 18 runs
