கிரிக்கெட்

சூர்யவன்ஷி 3-ஆவது அதிவேக சதம்! ஹைதராபாத் அணிக்கு இமாலய இலக்கு!

ஐபிஎல் ஆட்டங்களில் ஸ்கோர் மழை!

News image

சூர்யவன்ஷி - ANI

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 4:23 pm

ஜெய்ப்பூர் : சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான இன்றைய ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் முதலில் பேட்டிங் செய்து 228 ரன்களைக் குவித்தது.

அந்த அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய தொடக்க வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 37 பந்துகளில் 103 ரன்களைக் குவித்து சிறப்பான அடித்தளம் அமைத்தார்.

அவரது இன்னிங்சில் 12 சிக்ஸர்களும் 5 பௌண்டரிகளும் அடங்கும். இது ஐபிஎல் வரலாற்றில் மூன்றாவது அதிவேக சதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. துருவ் ஜூரெல் அரைசதம் கடந்தார்.

ஹைதராபாத் அணியில் சாகிப் ஹுசைன் 4 ஓவர்களில் 62 ரன்களையும் சிவாங்க் குமார் 2 ஓவர்களில் 31 ரன்களையும் வாரி வழங்கினர். அவர்கள் இருவரது எகானமி ரேட் 15.5 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, 36th Match, Indian Premier League 2026 Sunrisers Hyderabad need 229 runs

ஹைதராபாத் அணியிடம் வீழ்ந்த சென்னை!

தில்லி பந்துவீச்சு: பச்சை நிற ஜெர்ஸியுடன் களமிறங்கும் ஆர்சிபி!

ஆர்சிபி சூப்பர் தொடக்கம்... மும்பைக்கு 241 ரன்கள் இலக்கு!

பந்துவீச்சில் நடராஜன், இங்கிடி அபாரம்! தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எளிய இலக்கு!

