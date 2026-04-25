சூர்யவன்ஷி 3-ஆவது அதிவேக சதம்! ஹைதராபாத் அணிக்கு இமாலய இலக்கு!

ஜெய்ப்பூர் : சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான இன்றைய ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் முதலில் பேட்டிங் செய்து 228 ரன்களைக் குவித்தது.
அந்த அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய தொடக்க வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 37 பந்துகளில் 103 ரன்களைக் குவித்து சிறப்பான அடித்தளம் அமைத்தார்.
அவரது இன்னிங்சில் 12 சிக்ஸர்களும் 5 பௌண்டரிகளும் அடங்கும். இது ஐபிஎல் வரலாற்றில் மூன்றாவது அதிவேக சதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. துருவ் ஜூரெல் அரைசதம் கடந்தார்.
ஹைதராபாத் அணியில் சாகிப் ஹுசைன் 4 ஓவர்களில் 62 ரன்களையும் சிவாங்க் குமார் 2 ஓவர்களில் 31 ரன்களையும் வாரி வழங்கினர். அவர்கள் இருவரது எகானமி ரேட் 15.5 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, 36th Match, Indian Premier League 2026 Sunrisers Hyderabad need 229 runs
