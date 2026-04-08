தில்லி பந்துவீச்சு: முதல் வெற்றிக்கான தேடலில் குஜராத்!

2026 ஐபிஎல் தொடரின் 14ஆவது லீக் போட்டி குறித்து...

அக்‌ஷர் படேல், குஜராத் அணியின் பயிற்சியாளர், கேப்டன். - படங்கள்: எக்ஸ் / தில்லி கேபிடல்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 1:41 pm

2026 ஐபிஎல் தொடரின் 14ஆவது லீக் போட்டியில் தில்லி அணியும் குஜராத் அணியும் அருண் ஜேட்லி திடலில் மோதுகின்றன. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற தில்லி அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

இதுவரை நடைபெற்ற 2 போட்டிகளிலும் தில்லி அணி வென்றுள்ளது. குஜராத் அணி தனது 2 போட்டிகளிலும் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. முதல் வெற்றிக்கான முனைப்பில் குஜராத் பேட்டிங் செய்யவிருக்கிறது.

டாஸ் வென்ற தில்லி அணியின் கேப்டன் அக்‌ஷர் படேல் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். அணியில் மாற்றமில்லை எனவும் கூறியுள்ளார்.

தில்லி அணி: கே.எல் ராகுல், பதும் நிசாங்கா, நிதிஷ் ராணா, அக்ஷர் படேல், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், விப்ராஜ் நிகம், லுங்கி எங்கிடி, குல்தீப் யாதவ், நடராஜன், முகேஷ் குமார்.

குஜராத் அணி: ஷுப்மன் கில், சாய் சுதர்சன், ஜோஸ் பட்லர், வாஷிங்டன் சுந்தர், க்ளென் பிலிப்ஸ், ஷாருக் கான், ராகுல் தெவாடியா, ரஷித் கான், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், அசோக் சர்மா.

Summary

Delhi Capitals have won the toss and have opted to field against Gujarat Titans

ஹார்திக் பாண்டியா இல்லை: தில்லி கேபிடல்ஸ் பந்துவீச்சு!

பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 163 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த குஜராத் டைட்டன்ஸ்!

ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஆர்சிபி வேகப் பந்துவீச்சாளர் விலகல்!

ஐபிஎல் தொடங்கியதில் இருந்து விளையாடும் 4 வீரர்கள்! யார்யார்?

