கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு 193 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த சிஎஸ்கே!

ரன்கள் எடுக்க ஓடும் சஞ்சு சாம்சன், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் - படம் | AP

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 4:36 pm

ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் விளையாடிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 192 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் நடைபெற்று வரும் இன்றையப் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதலில் விளையாடியது.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு 193 ரன்கள் இலக்கு!

முதலில் விளையாடிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 192 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸில் அதிகபட்சமாக தொடக்க ஆட்டக்காரர் சஞ்சு சாம்சன் 32 பந்துகளில் 48 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, டெவால்ட் பிரேவிஸ் 29 பந்துகளில் 41 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். ஆயுஷ் மாத்ரே 38 ரன்கள், சர்ஃபராஸ் கான் 23 ரன்கள் , ஷிவம் துபே 13 ரன்கள் எடுத்தனர்.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் தரப்பில் கார்த்திக் தியாகி இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், சுனில் நரைன், அனுகுல் ராய் மற்றும் வைபவ் அரோரா தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.

193 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி விளையாடி வருகிறது.

Summary

Batting first in their IPL match against the Kolkata Knight Riders, the Chennai Super Kings scored 192 runs for the loss of 5 wickets.

சிஎஸ்கே பேட்டிங்; 2-வது வெற்றி கிடைக்குமா?

