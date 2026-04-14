விஸ்டன் விருதுகள்: மிட்செல் ஸ்டார்க், தீப்தி சர்மாவுக்கு கௌரவம்! 5ல் 4 இந்தியர்கள் தேர்வு!

மதிப்புமிக்க விஸ்டன் விருதுகளுக்குத் தேர்வான வீரர்கள் குறித்து...

மிட்செல் ஸ்டார்க், தீப்தி சர்மா. - படங்கள்: எக்ஸ் / விஸ்டன் கிரிக்கெட்.

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 1:16 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

உலகின் சிறந்த வீரர், வீராங்கனைகளுக்கான விஸ்டன் லீடிங் கிரிக்கெட்டருக்கான ஆடவருக்காக மிட்செல் ஸ்டார்க்கும் மகளிருக்காக தீப்தி சர்மாவும் வென்று அசத்தியுள்ளனர்.

கிரிக்கெட் உலகில் விஸ்டன் விருதுகள் 1864 முதல் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. கிரிக்கெட்டின் பைபிள் எனப் புகழப்படும் இந்த விருதுகளுக்கு நன்மதிப்புகள் இருக்கின்றன.

உலக அளவில் டி20, டெஸ்ட், ஒருநாள் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டவர்களுக்கு இந்த விருது அளிக்கப்படுகிறது. மொத்தம் 5 விருதுகளில் இந்தியர்கள் நால்வர் தேர்வாகி அசத்தியுள்ளார்கள்.

ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த மிட்செல் ஸ்டார்க் 11 டெஸ்ட்டில் 55 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். ஆஷஸ் தொடரில் தொடர் நாயகன் விருது வென்றும் அசத்தினார்.

தீப்தி சர்மா ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் 200+ ரன்கள், 22 விக்கெட்டுகள் எடுத்த ஒரே வீராங்கனையாக சாதனை படைத்தார். இந்த உலகக் கோப்பையில் தொடர் நாயகி விருது வென்று அசத்தினார்.

இந்தாண்டின் சிறந்த ஐந்து கிரிக்கெட் வீரர்களில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த நால்வர் தேர்வாகியுள்ளார்கள்.

டெஸ்ட்டில் அசத்திய ஷுப்மன் கில், ரவீந்திர ஜடேஜா, ரிஷப் பந்த், முகமது சிராஜ் தேர்வாகி அசத்தியுள்ளார்கள். இவர்களுடன் இங்கிலாந்து வீரர் ஹசீப் ஹமீத் ஐந்தாவது வீரராக தேர்வாகியுள்ளார்.

Mitchell Starc, Deepti Sharma named as Wisden's Leading Cricketers in the World.

முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சி.டி. கோபிநாத் 96 வயதில் காலமானார்!

வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவராக தமிம் இக்பால் நியமனம்!

சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த வான் டெர் டுசென்!

தில்லி கேபிடல்ஸ் ரசிகர்களிடம் மன்னிப்புக் கேட்ட மிட்செல் ஸ்டார்க்; காரணம் என்ன?

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
Podcast | தமிழ்நாடு தேர்தலின் நவீன பிரசார வியூகம்! | News & Views | E-26 |
கோவை, டெல்டா களநிலவரம் | Ravindran duraisamy interview | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK
