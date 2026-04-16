வான்கடேயில் மும்பையை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!

மும்பை : மும்பையின் வான்கடே கிரிக்கெட் திடலில் இன்று(ஏப். 16) நடைபெற்ற ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது பஞ்சாப் கிங்ஸ். 196 ரன்கள் இலக்கை விரட்டிய பஞ்சாப் அணி 16.3 ஓவர்களில் வெற்றி இலக்கை எட்டியது. அந்த அணியில், அதிகபட்சமாக ப்ரப்சிம்ரன் சிங் 39 பந்துகளில் 80 ரன்களும் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 35 பந்துகளில் 66 ரன்களும் திரட்டி வெற்றிக்கு வித்திட்டனர்.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்களை இழந்து 195 ரன்களைக் குவித்தது. aடுத்து, 196 ரன்கள் இலக்கை விரட்டிய பஞ்சாப் அணியின் ஸ்கோர் 27 ரன்களை எட்டியபோது ப்ரியான்ஷ் ஆர்யா(15) விக்கெட்டைப் பறிகொடுத்தார். அவருக்கடுத்து பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கூப்பர் கனோலி இம்முறை சோபிக்கத் தவறினார். அவர் 17 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அப்போது அணியின் ஸ்கோர் 45.
அடுத்து தொடக்க வீரர் ப்ரப்சிம்ரன் சிங்குடன் கைகோத்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அதிரடியில் இறங்கினார். இவ்விருவரும் 66 பந்துகளில் மொத்தம் 139 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்துக் கொடுத்தனர். இந்த இணையைப் பிரிக்க மும்பை பந்துவீச்சாளர்களின் எந்தவொரு வியூகமும் எடுபடவில்லை. ஆட்டமும் அவர்கள் வசத்திலிருந்து அப்படியே பஞ்சாபுக்கு கை மாறியது. இறுதியில் 16.3 ஓவர்களில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் 3 விக்கெட்களை இழந்து 198 ரன்கள் குவித்து 7 விக்கெட்கள் வித்தியசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த ஆட்டத்தின் முடிவில், புள்ளிப்பட்டியலில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு அடுத்தபடியாக 9-ஆவது இடத்தில் 2 புள்ளிகளுடன் மும்பை இந்தியன்ஸ் உள்ளது. முதலிடத்தில் 9 புள்ளிகளுடன் பஞ்சாப் கிங்ஸ் உள்ளது. ஜாம்பவான் அணிகளான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸும் மும்பை இந்தியன்ஸும் இந்த ஐபிஎல் சீசனில் பெரிதும் ஏமாற்றத்தைச் சந்தித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Mumbai Indians vs Punjab Kings, 24th Match, Indian Premier League 2026 - Punjab Kings won by 7 wkt
தொடர்புடையது
ஆர்சிபி சூப்பர் தொடக்கம்... மும்பைக்கு 241 ரன்கள் இலக்கு!
இமாலய இலக்கை எட்டுமா சிஎஸ்கே? 251 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு!
பந்துவீச்சில் நடராஜன், இங்கிடி அபாரம்! தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எளிய இலக்கு!
கூப்பர் சிக்ஸர் மழை! குஜராத்தை வீழ்த்தியது பஞ்சாப் கிங்ஸ்!
