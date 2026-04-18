ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா அணிக்காக 100 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவர்களின் பட்டியலில் வருண் சக்ரவர்த்தி இடம்பெற்றுள்ளார்.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற போட்டியில் குஜராத் அணியும், கொல்கத்தா அணியும் மோதின. இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் களமிறங்கிய கொல்கத்தா அணி 20 ஓவர்களில் 10 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 180 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
அடுத்து, களமிறங்கிய குஜராத் அணி 19.4 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 181 எடுத்து வெற்றி பெற்றது. குஜராத் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் 50 பந்துகளில் 86 ரன்கள் எடுத்திருந்தது அணியின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தது.
இந்த நிலையில், கொல்கத்தா அணி தோல்வியடைந்த போதிலும் வருண் சக்ரவர்த்தி 4 ஓவர்கள் வீசி 34 ரன்கள் கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். இதனால், கொல்கத்தா அணிக்காக மட்டும் 100 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய மூன்றாவது வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
சுனில் நரைன், ஆண்ட்ரே ரஸலைத் தொடர்ந்து கொல்கத்தா அணிக்காக நூறு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர் என்ற சாதனையை வருண் சக்ரவர்த்தி பெற்றுள்ளார்.
அதிகபட்சமாக கொல்கத்தாவுக்காக சுனில் நரைன் 196 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி முதலிலும், 122 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ஆண்ட்ரே ரஸல் இரண்டாம் இடத்திலும் மற்றும் 100 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வருண் சக்ரவர்த்தி மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.
மேலும், ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே 224 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் வீரராக யுஸ்வேந்திர சஹால் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Varun Chakravarthy has joined the list of players who have taken 100 wickets for the Kolkata team in the IPL series.
