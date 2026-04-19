வருண் சக்ரவர்த்தி டி20யில் 200 விக்கெட்டுகள்!

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சுழல் பந்துவீச்சாளர் வருண் சக்ரவர்த்தி டி20 போட்டிகளில் 200 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு விளையாடும் வருண் சக்கரவர்த்தி 100 ஐபிஎல் விக்கெட்டுகளை சமீபத்தில் நிறைவு செய்து அசத்தியிருந்தார்.
இன்று ஈடன் கார்டன் திடலில் நடைபெறும் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் 20 ஓவர்களில் 155/9 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.
இந்தப் போட்டியில் வருண் சக்ரவர்த்தி 4 ஓவர்களில் 14 ரன்கள் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார். இந்த விக்கெட்டுகளுடன் டி20 போட்டிகளில் அவர் 200 விக்கெட்டுகள் என்ற மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
சர்சதேச டி20யில் 73, ஐபிஎல் தொடரில் 105, உள்ளூர் டி20 போட்டிகளில் 22 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தியுள்ளார். இந்த மைல்கல்லை எட்டிய வருண் சக்கரவர்த்திக்கு கேகேஆர் அணி சிறப்புப் போஸ்டரை வெளியிட்டு வாழ்த்தியுள்ளது.
