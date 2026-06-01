ஐபிஎல் 2026: பர்பிள் கேப் வென்ற ரபாடா! சிறந்த பந்துவீச்சாளர்கள் யார்யார்?

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் சிறந்த பந்துவீச்சாளர்கள் பற்றி...

ககிசோ ரபாடா - ANI

Updated On :1 ஜூன் 2026, 1:02 pm IST

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி சிறந்த பந்துவீச்சாளருக்கான பர்பிள் கேப் பட்டத்தை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் ககிசோ ரபாடா வென்றுள்ளார்.

குஜராத் மாநிலம், அகமதாபாதில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026 இறுதி ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பெங்களூரு அணி வீழ்த்தியது. தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று ஆர்சிபி அணி சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் குஜராத் அணிக்கு எதிராக 42 பந்துகளில் 75 ரன்கள் குவித்த விராட் கோலி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்த நிலையில், ஐபிஎல் 2026 தொடர் முழுவதும் அதிக ரன்கள் குவித்து ஆர்ஞ்சு கேப்பை வைபவ் சூர்யவன்ஷி (776 ரன்கள்) வென்ற நிலையில், அதிக விக்கெட்டுகளை (29) கைப்பற்றிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் ககிசோ ரபாடா பர்பிள் கேப்பை வென்றுள்ளார்.

அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்த வீரர்கள்

1. ககிசோ ரபாடா (குஜராத் டைட்டன்ஸ்) - 29 விக்கெட்டுகள்

2. புவனேஷ்வர் குமார் (ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு) - 28 விக்கெட்டுகள்

3. ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் (ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்) - 25 விக்கெட்டுகள்

4. ரஷீத் கான் (குஜராத் டைட்டன்ஸ்) - 21 விக்கெட்டுகள்

5. அன்ஷுல் கம்போஜ் (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்) - 21 விக்கெட்டுகள்

மேலும், இந்த சீசனில் 172 டாட் பந்துகளை வீசி, குஜராத் அணியின் முகமது சீராஜும் ரபாடாவும் முறையே முதலிரண்டு இடங்களைப் பிடித்துள்ளனர்.

இந்த சீசனில் எந்த பந்துவீச்சாளரும் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டை எடுக்காதது குறிப்பிடத்தக்கது.

IPL 2026: Rabada Wins the Purple Cap! Who Were the Best Bowlers?

