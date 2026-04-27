கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் 2026: பவர்பிளேவில் அசத்தும் ககிசோ ரபாடா!

ககிசோ ரபாடா - படம் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் (எக்ஸ்)

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 10:45 am

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பவர்பிளேவில் அதிக விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி வேகப் பந்துவீச்சாளர் ககிசோ ரபாடா அசத்தியுள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் நடைபெற்ற நேற்றைய ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் விளையாடின. இந்தப் போட்டியில் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை வீழ்த்தியது.

இந்தப் போட்டியில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ககிசோ ரபாடா 4 ஓவர்களில் 25 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

நேற்றையப் போட்டியில் மூன்று விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றியதன் மூலம், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பவர்பிளேவில் அதிக விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய வீரராக அவர் மாறியுள்ளார். பவர்பிளேவில் அவர் 9 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளார்.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர்பிளேவில் பந்துவீச்சாளர் ஒருவர் வீழ்த்திய இரண்டாவது அதிகபட்ச விக்கெட்டுகள் இதுவாகும். இதற்கு முன்பாக, கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு 10 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டது இந்த வரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பவர்பிளேவில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவர்கள்

ககிசோ ரபாடா - 9 விக்கெட்டுகள்

ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் - 8 விக்கெட்டுகள்

முகமது ஷமி - 6 விக்கெட்டுகள்

Summary

Fast bowler Kagiso Rabada has impressed in the ongoing IPL season by taking the most wickets during the Powerplay.

