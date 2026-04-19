கிரிக்கெட்

அதிக விக்கெட்டுகள்: பர்பிள் கேப் வென்ற அன்ஷுல் கம்போஜ்!

சிஎஸ்கேவின் பந்துவீச்சாளர் அன்ஷுல் கம்போஜ் குறித்து...

அன்ஷுல் கம்போஜ் - படம்: சிஎஸ்கே

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 6:24 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிஎஸ்கேவின் பந்துவீச்சாளர் அன்ஷுல் கம்போஜ் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்ததால், பர்பிள் கேப் விருதை வென்று அசத்தியுள்ளார்.

நேற்றிரவு நடைபெற்ற போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சன்ரைசர்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 194/9 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய சிஎஸ்கே அணி 20 ஓவர்களில் 184/8 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியுற்றது.

இந்தப் போட்டியில் சிறப்பாக பந்துவீசிய அன்ஷுல் கம்போஜ் 3 ஓவர்களில் 22 ரன்கள் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். குறிப்பாக 18ஆவது ஓவரிலும் 20ஆவது ஓவரிலும் மிகச்சிறப்பாக பந்துவீசி அசத்தினார்.

நடப்பு சீசனில் 13 விக்கெட்டுகள் எடுத்துள்ள அன்ஷுல் கம்போஜ் பர்பிள் கேப் விருதை எதிரணியின் வீரர் ஹென்ரிச் க்ளாசனிடம் பெற்றார்.

பந்துவீச்சாளர்களே இல்லை எனக் கூறிவந்த நிலையில், சிஎஸ்கே அணிக்கு மிகப்பெரிய தூணாக அன்ஷுல் கம்போஜ் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. நடப்பு சீசனில் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்தவர்கள் பற்றி:

1. அன்ஷுல் கம்போஜ் - 13 விக்கெட்டுகள் (சிஎஸ்கே)

2. பிரசித் கிருஷ்ணா - 11 விக்கெட்டுகள் (குஜராத்)

3. புவனேஷ்வர் குமார் - 10 விக்கெட்டுகள் (ஆர்சிபி)

4. பிரின்ஸ் யாதவ் - 9 விக்கெட்டுகள் (லக்னௌ)

5. ரவி பிஸ்னோய் - 9 விக்கெட்டுகள் (ராஜஸ்தான்)

Summary

Csk bowler Anshul Kamboj gets a purple cap in ipl 2026.

தொடர்புடையது

ஐபிஎல் 2026: ஆரஞ்ச் கேப், பர்பிள் கேப், டேபிள் டாப்பர் என ஆதிக்கம் செலுத்தும் பஞ்சாப்!

ஐபிஎல் 2026: சுமாரான பந்துவீச்சாளர்கள் இருந்தும் முதல் அணியாக சாதித்த சன்ரைசர்ஸ்!

ஐபிஎல் 2008 - 2025 ஆரஞ்ச் கேப் வெற்றியாளர்கள்..! வார்னர், கெயில், கோலி ஆதிக்கம்!

ஐபிஎல் 2008 - 2025 பர்பிள் கேப் வெற்றியாளர்கள்: ப்ராவோ, புவனேஷ்வர் ஆதிக்கம்!

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
