சிறப்பான ஃபார்மில் இருக்கும் அபிஷேக் சர்மா..! டாப் 4 இடத்தைப் பிடிக்கப்போவது யார்?

ஐபிஎல் 2026ல் சிறப்பாக பேட்டிங் விளையாடும் அபிஷேக் சர்மா குறித்து...

அபிஷேக் சர்மா. - படம்: ஐபிஎல்

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 2:55 pm

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக பேட்டிங் விளையாடி வருகிறார்.

இந்த சீசனில் தனது மூன்றாவது அரைசதத்தை நிறைவு செய்துள்ளார். 25 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்த அபிஷேக் சர்மா தனது ஃபார்மை தொடர்ந்துகொண்டு வருகிறார்.

ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற தில்லி கேபிடல்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்து விளையாடி வருகிறது.

இந்தப் போட்டியில் டிராவிஸ் ஹெட் 37 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அபிஷேக் சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு 6 அரைசதம் அடித்துள்ளார். அதில் இதுதான் மிகவும் குறைவான பந்துகளில் அரைசதம் அடித்துள்ளார்.

இந்த சீசனில் பஞ்சாப் கிங்ஸ், சிஎஸ்கே, தில்லி அணிகளுக்கு எதிராக அரைசதம் அடித்துள்ளார். டி20 உலகக் கோப்பையில் சுமாராக விளையாடிய அபிஷேக் ஐபிஎல் போட்டிகளில் மீண்டும் தனது ஃபார்மை மீட்டெடுத்துள்ளார்.

இந்தப் போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி புள்ளிப் பட்டியலில் டாப் 4 இடத்தைப் பிடிக்கும். அதனால், இந்தப் போட்டி மிகவும் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

Abhishek sharma in prime touch in ipl 2026

அபிஷேக் சர்மா, கிளாசன் அரைசதம் விளாசல்; சிஎஸ்கேவுக்கு 195 ரன்கள் இலக்கு!

சன்ரைசர்ஸ் அணியின் துணை கேப்டன் அபிஷேக் சர்மாவுக்கு 25% அபராதம்!

ஐபிஎல்: விராட் கோலியின் நீண்ட கால சாதனையை முறியடித்த ரோஹித் சர்மா!

ஃபார்முக்குத் திரும்பிய அபிஷேக் சர்மா; அரைசதம் விளாசி அசத்தல்!

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

20 ஏப்ரல் 2026