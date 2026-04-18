கிரிக்கெட்

அபிஷேக் சர்மா, கிளாசன் அரைசதம் விளாசல்; சிஎஸ்கேவுக்கு 195 ரன்கள் இலக்கு!

ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 194 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

அரைசதம் விளாசிய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்திய அபிஷேக் சர்மா - படம் | ஐபிஎல் (எக்ஸ்)

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 4:00 pm

ஐபிஎல் தொடரில் ஹைதராபாதில் நடைபெற்று வரும் இன்றையப் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் முதலில் பேட் செய்தது.

முதலில் விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 194 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதுக்கு அபிஷேக் சர்மா அதிரடியான தொடக்கத்தைத் தந்தார். அதிரடியாக விளையாடிய அவர் 15 பந்துகளில் அரைசதம் விளாசி அசத்தினார். மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரரான டிராவிஸ் ஹெட் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. அவர் 20 பந்துகளில் 23 ரன்கள் எடுத்து முகேஷ் சௌதரி பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். அதன் பின், அடுத்த பந்திலேயே கேப்டன் இஷான் கிஷனின் விக்கெட்டினையும் வீழ்த்தி அசத்தினார் முகேஷ் சௌதரி. இஷான் கிஷன் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

அதன் பின், அனிகேத் வர்மா 2 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ஹென்ரிச் கிளாசன் மற்றும் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி ஜோடி சேர்ந்தனர். கிளாசன் சிறப்பாக விளையாடி ரன்கள் குவித்தார். நிதீஷ் குமார் ரெட்டி 12 ரன்களிலும், சலீல் அரோரா 13 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அதிரடியாக விளையாடிய கிளாசன் 39 பந்துகளில் 59 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.

சிஎஸ்கே தரப்பில் அன்ஷுல் கம்போஜ் மற்றும் ஜேமி ஓவர்டன் தலா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினர். முகேஷ் சௌதரி இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், குர்ஜப்னித் சிங் ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.

195 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் விளையாடி வருகிறது.

In the IPL match against Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad, batting first, scored 194 runs for the loss of 9 wickets.

சஞ்சு சாம்சன் சதம் விளாசல்; தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு 213 ரன்கள் இலக்கு!

அபிஷேக் சர்மா அதிரடி: பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 220 ரன்கள் இலக்கு!

ஆயுஷ் மாத்ரே அரைசதம் விளாசல்; பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 210 ரன்கள் இலக்கு!

கிளாசன் அரைசதம் விளாசல்; கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு 227 ரன்கள் இலக்கு!

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US

"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP

ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance

"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK

