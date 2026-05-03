டிராவிஸ் ஹெட் அரைசதம் விளாசல்; கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு 166 ரன்கள் இலக்கு!

ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 165 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
ஐபிஎல் தொடரில் ஹைதராபாதில் நடைபெற்று வரும் இன்றையப் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து முதலில் விளையாடியது.
டிராவிஸ் ஹெட் அரைசதம் விளாசல்; கொல்கத்தாவுக்கு 166 ரன்கள் இலக்கு!
டாஸ் வென்று முதலில் விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 19 ஓவர்களில் 165 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக தொடக்க ஆட்டக்காரர் டிராவிஸ் ஹெட் அரைசதம் விளாசி அசத்தினார். அதிரடியாக விளையாடிய அவர் 28 பந்துகளில் 61 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 9 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, இஷான் கிஷன் 29 பந்துகளில் 42 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
அபிஷேக் சர்மா 15 ரன்கள், ஹென்ரிச் கிளாசன் 11 ரன்கள், பாட் கம்மின்ஸ் 10 ரன்கள் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினர்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் தரப்பில் வருண் சக்கரவர்த்தி மூன்று விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். சுனில் நரைன் மற்றும் கார்த்திக் தியாகி தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், வைபவ் அரோரா, கேமரூன் கிரீன் மற்றும் அனுகுல் ராய் தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.
166 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி களமிறங்குகிறது.
In the IPL match against the Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, batting first, were all out for 165 runs.
