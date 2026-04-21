சிஎஸ்கே அணியில் இணைந்த ஸ்பென்சர் ஜான்சன்..! மும்பைக்கு எதிராக விளையாடுவாரா?

சிஎஸ்கே அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் (30 வயது) ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தடைந்தார். இந்தியாவுக்கு வந்த அவர் சிஎஸ்கே அணியில் இணைந்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலிய வீரர் நாதன் எல்லீஸுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரராக அதே நாட்டைச் சேர்ந்த ஸ்பென்சர் ஜான்சன் தேர்வாகியுள்ளார். சிஎஸ்கே அணி அடுத்த போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிராக விளையாடுகிறது.
சிஎஸ்கே அணி ஐந்து முறை கோப்பை வென்றாலும் தோனி கேப்டன்சியில் இருந்து விலகிய பிறகு கடந்த மூன்றாண்டுகளாகத் தடுமாறி வருகிறது. கேப்டன் ருதுராஜ், பயிற்சியாளர் பிளெமிங் செயல்பாடுகள் மீது விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுகிறது.
தற்போதைய சீசனில் 2 போட்டிகளில் மட்டுமே வென்ற சிஎஸ்கே அணி புள்ளிப் பட்டியலில் 8ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது. அடுத்த போட்டியில் ஏப்.23ஆம் தேதி மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிராக வான்கடேவில் மோதுகிறது.
காயத்தில் இருந்த ஸ்பென்சர் ஜான்சன் குணமாகியுள்ளதால், அவர் சிஎஸ்கே அணியுடன் இணைந்துள்ளார். அவர் பந்துவீசும் விடியோவை சிஎஸ்கே வெளியிட்டுள்ளது. மும்பைக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் அவர் களமிறகுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
Summary
Spencer Johnson joined csk team, will be he play against mumbai indians.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி செய்திச் சேவை
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தினமணி செய்திச் சேவை
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு