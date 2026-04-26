கிரிக்கெட்

சிஎஸ்கே பேட்டிங்: சர்ஃபராஸ் கானுக்குப் பதிலாக உர்வில் படேல்!

சென்னையில் நடைபெறும் ஐபிஎல் போட்டி குறித்து...

News image

உர்வில் படேல். - படம்: எக்ஸ் / சென்னை ஐபிஎல்

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 9:46 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் நடைபெறும் ஐபிஎல் போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. அந்த அணியில் ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஷுப்மன் கில் கூறினார்.

இரு அணிகளுமே 6 புள்ளிகளில் இருந்தாலும் புள்ளிப் பட்டியலில் சிஎஸ்கே அணி ஐந்தாவது இடமும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி ஆறாவது இடத்திலும் இருக்கிறது.

சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் போட்டி என்பதால் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தில் இருக்கிறார்கள். சிஎஸ்கே அணியில் உர்வில் படேல் இணைந்துள்ளதாக கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கூறியுள்ளார்.

சிஎஸ்கே: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், உர்வில் படேல், டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஷிவம் துபே, கார்த்திக் சர்மா, ஜேமி ஓவர்டன், அகீல் ஹொசைன், நூர் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங்.

குஜராத்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில், ஜோஸ் பட்லர், ஷாருக் கான், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், அர்ஷத் கான், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், மானவ் சுதர்.

Summary

CSK Batting: Urvil Patel Replaces Sarfaraz Khan!

