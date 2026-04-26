அதிக ரன்கள் குவித்து சாதனைப் பட்டியலில் இணைந்த சஞ்சு சாம்சன்!

ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் சஞ்சு சாம்சன் புதிய சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார்.
இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான சஞ்சு சாம்சன் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸில் இணைந்தார். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடமிருந்து டிரேடிங் மூலம் சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கேவில் இணைந்தார். நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இரண்டு சதங்கள் விளாசி சஞ்சு சாம்சன் அசத்தி வருகிறார்.
ஐபிஎல் தொடரில் இன்றையப் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் விளையாடின. இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 158 ரன்கள் எடுத்தது. சஞ்சு சாம்சன் 11 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
இன்றையப் போட்டியில் 11 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், ஐபிஎல் தொடரில் 5000 ரன்கள் எடுத்து சஞ்சு சாம்சன் சாதனை படைத்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் 5000 ரன்கள் குவித்துள்ள 10-வது பேட்டர் என்ற பெருமை சஞ்சு சாம்சனையேச் சேரும்.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் என மூன்று வெவ்வேறு அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ளார். இதுவரை 180 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சஞ்சு சாம்சன் 5008 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதில் 5 சதங்கள் மற்றும் 26 அரைசதங்கள் அடங்கும்.
ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக 5000 ரன்களைக் கடந்த மூன்றாவது வீரர் என்ற சாதனையையும் சஞ்சு சாம்சன் படைத்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக 5000 ரன்களைக் கடந்த வீரர்கள் வரிசையில் ஏபி டி வில்லியர்ஸ், டேவிட் வார்னர் முதல் இரண்டு இடங்களில் உள்ளனர்.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 8 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சஞ்சு சாம்சன், 304 ரன்கள் எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Sanju Samson, the opening batsman for the Chennai Super Kings, has set a new record in the IPL series.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
தினமணி செய்திச் சேவை
கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
தினமணி செய்திச் சேவை