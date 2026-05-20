Dinamani
யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து! - தமிழக அரசு தமிழ்நாட்டில் இன்றும், நாளையும் 5 மாவட்டங்களில் கனமழை!கண்ணீரில் மக்கள்! இத்தாலியில் மிட்டாய் கொடுப்பதில் பிரதமர் பிஸி! ராகுல் விமர்சனம்வெற்றியால் கூத்தாடுவதுமில்லை; தோல்வியால் துவண்டு விடுவதுமில்லை! மு.க. ஸ்டாலின் அதிமுகவுக்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை என தவெக உறுதி! திருமாவளவன் பிரான்ஸ் ஜி7 மாநாட்டில் டிரம்ப் பங்கேற்பு! மோடிக்கும் அழைப்பு!
/
கிரிக்கெட்

பகை அல்ல நட்புதான்... கிளாசனுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்த சஞ்சு சாம்சன்!

சிஎஸ்கே வீரர் சஞ்சு சாம்சன் பகிர்ந்த இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு குறித்து...

News image

சஞ்சு சாம்சன், ஹென்ரிச் கிளாசன். - படம்: இன்ஸ்டா / சஞ்சு சாம்சன்.

Updated On :20 மே 2026, 3:25 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிஎஸ்கே வீரர் சஞ்சு சாம்சன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் வீரர் ஹென்ரிச் கிளாசனுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

சிஎஸ்கே அணியை வீழ்த்தி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறியது. இந்தப் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் - கிளாசன் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.

நூர் அகமது வீசிய பந்தில் கிளாசன் முன்னோக்கி நகர்ந்து விளையாட, சஞ்சு சாம்சன் அசத்தலாக ஸ்டம்பி செய்து ஆட்டமிழக்கச் செய்தார். மூன்றாம் நடுவரிடம் சென்று விக்கெட் உறுதி செய்யப்பட்டது.

கிளாசன் ஆடுகளத்தை விட்டு கிளம்புமோது சஞ்சு சாம்சனை ஏதோ கோபமாக சொல்லிவிட்டு செல்வார். சாம்சன் முறைத்துக்கொண்டே இருந்தார்.

இந்த நிலையில், சாம்சன் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில், “ஆடுகளத்தில் சில விஷயங்கள் நடந்துவிடும். ஆனால், இந்த நல்ல மனிதன் மீது அன்பும் மரியாதையும் இருக்கிறது” எனக் கூறியுள்ளார்.

இதனைப் பகிர்ந்த கிளாசன்,”கூடுதல் அன்புடன்... உங்கள் மீது மரியாதை இருக்கிறது. நீங்கள் விளையாடுவதைப் பார்ப்பது எப்போதும் மகிழ்ச்சியே. நீங்கள் செய்வதை தொடருங்கள். நாங்கள் நன்றாக இருக்கிறோம். நமது அடுத்த போட்டிக்காக காத்திருக்கிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

It is not enmity; it is friendship. Sanju Samson's Instagram story for Heinrich Klaasen

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கிளாசன், இஷான் கிஷன் அதிரடி: சிஎஸ்கே தோல்வி!

கிளாசன், இஷான் கிஷன் அதிரடி: சிஎஸ்கே தோல்வி!

மைல்கல்கள் சிறப்பானதுதான்; ஆனால்... மனம் திறந்த சஞ்சு சாம்சன்!

மைல்கல்கள் சிறப்பானதுதான்; ஆனால்... மனம் திறந்த சஞ்சு சாம்சன்!

அதிக ரன்கள் குவித்து சாதனைப் பட்டியலில் இணைந்த சஞ்சு சாம்சன்!

அதிக ரன்கள் குவித்து சாதனைப் பட்டியலில் இணைந்த சஞ்சு சாம்சன்!

மும்பைக்கு எதிராக சதமடித்த முதல் சிஎஸ்கே வீரர்..! சஞ்சு சாம்சன் நிகழ்த்திய பல சாதனைகள்!

மும்பைக்கு எதிராக சதமடித்த முதல் சிஎஸ்கே வீரர்..! சஞ்சு சாம்சன் நிகழ்த்திய பல சாதனைகள்!

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்