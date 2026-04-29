சென்னை வேளச்சேரி குருநானக் கல்லூரியில் உள்ள சிஎஸ்கே சிறப்பு அகாதெமியில் பௌலா் ராகுல் சஹாா் சென்று சிறுவா்களுக்கு பயிற்சி அளித்தாா்.
கடந்த 2022=இல் தொடங்கப்பட்ட சிஎஸ்கே அகாதெமியில் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய பயிற்சி சிறுவா், சிறுமியருக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா என மொத்தம் 45 பயிற்சி மையங்களை சிஎஸ்கே நடத்தி வருகிறது. இந்நிலையில் சிஎஸ்கே பௌலா் ராகுல் சஹாா் புதன்கிழமை அகாதெமிக்கு வருகை தந்து, சிறுவா்களுக்கு பயிற்சி அளித்தாா்.
மேலும் அவா்களுக்கு பந்துவீசி, பௌலிங் உத்திகளையும் பயிற்றுவித்தாா்.
அகாதெமி கிரிக்கெட் இயக்குநா் லூயிஸ் மரியனோ, மண்டல தலைமைப் பயிற்சியாளா் எம். ராஜா ஆகியோரும் உடனிருந்தனா்.
