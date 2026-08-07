2-வது ஒருநாள்: இப்ராஹிம் ஸத்ரான் அரைசதம்; அயர்லாந்துக்கு 300 ரன்கள் இலக்கு!

அயர்லாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 299 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
அயர்லாந்து மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று (ஆகஸ்ட் 7) நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற அயர்லாந்து அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, ஆப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் விளையாடியது. ஆட்டம் மழை காரணமாக 47 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது.
இப்ராஹிம் ஸத்ரான் அரைசதம்; அயர்லாந்துக்கு 300 ரன்கள் இலக்கு!
முதலில் விளையாடிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி 47 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 299 ரன்கள் எடுத்தது.
அந்த அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்கிய இப்ராஹிம் ஸத்ரான் அதிகபட்சமாக 97 பந்துகளில் 84 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, செதிக்குல்லா அடல் 45 ரன்கள், ஹஸ்மதுல்லா ஷகிதி 36 ரன்கள், அஸ்மதுல்லா ஓமர்ஸாய் 33 ரன்கள், ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் 32 ரன்கள், கேப்டன் ரஹ்மத் ஷா 30 ரன்கள் எடுத்தனர்.
அயர்லாந்து தரப்பில் மார்க் அடார் மற்றும் ஜெய் மூந்த்ரா தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். கேவின் ஹோ, கர்டிஸ் கேம்ஃபர் மற்றும் ஹாரி டெக்டார் தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
300 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி அயர்லாந்து அணி விளையாடி வருகிறது.
Summary
Batting first in the second ODI against Ireland, the Afghanistan team scored 299 runs for the loss of 8 wickets.
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