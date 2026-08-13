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கிரிக்கெட்

மொமினுல் - ஹசன் தமிம் அதிரடி: முதல் நாள் முடிவில் வங்கதேசம் 96 ரன்கள் சேர்ப்பு!

வங்கதேசம் - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி குறித்து...

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மொமினுல் ஹக், தன்சித் ஹசன் தமீம்

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 2:34 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வங்கதேசம் - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் முடிவடைந்துள்ளது. இதில் வங்கதேசம் 24 ஓவர்களில் 96 ரன்களை சேர்த்து அசத்தியுள்ளது.

டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி 53 ஓவர்களில் 198 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. அதிகபட்சமாக ஸ்மித் 71 ரன்கள் எடுத்தார்.

வங்கதேசம் சார்பில் பந்துவீச்சில் ஹசன் மஹ்முத் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். இவருடன் டஸ்கின் அகமது, எபாடொட் ஹொசைன் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்கள்.

அடுத்து தனது முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய வங்கதேசம் அணி அதிரடியான ஆட்டத்தையே தொடங்கியது. ஷத்மான் இஸ்லாம் 20 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.

முதல் நாள் முடிவில் தான்சித் ஹசன் தமிம் 32, மொமினுல் ஹக் 35 ரன்களும் எடுத்து அசத்தியுள்ளார்கள். தற்போதைக்கு, 102 ரன்கள் மட்டுமே பின் தங்கியுள்ளார்கள்.

வங்கதேச அணிக்கு மீதம் 9 விக்கெட்டுகள் இருக்கும் நிலையில் முதல் போட்டியில் வெல்லும் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

Summary

Stumps on Day 1 at Darwin, Bangladesh score 96 runs with one Wicket lose

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