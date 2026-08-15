கடைசி ஒருநாள் போட்டி: ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 299 ரன்கள் இலக்கு!

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய அயர்லாந்து அணி 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 298 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் அயர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி பெல்ஃபாஸ்ட்டில் இன்று (ஆகஸ்ட் 15) நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, அயர்லாந்து அணி முதலில் விளையாடியது.
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 299 ரன்கள் இலக்கு!
முதலில் விளையாடிய அயர்லாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களின் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 298 ரன்கள் எடுத்தது.
அந்த அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய கர்ட்டிஸ் கேம்ஃபர் 84 பந்துகளில் 96 ரன்கள் எடுத்து 4 ரன்களில் சதம் விளாசும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். அதில் 7 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, ஹாரி டெக்டார் அரைசதம் கடந்தார். அவர் 80 பந்துகளில் 53 ரன்கள் எடுத்தார். ஜார்ஜ் டாக்ரெல் 31 ரன்கள், ஜோர்டான் நீல் 23 ரன்கள், கேட் கார்மைக்கேல் 22 ரன்கள், கேப்டன் பால் ஸ்டிரிலிங் 20 ரன்கள் எடுத்தனர்.
ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் அஸ்மதுல்லா ஓமர்ஸாய் 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். காஸன்ஃபர் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், முகமது சலீம் மற்றும் நங்யாலியா கரோட்டி தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.
299 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி ஆப்கானிஸ்தான் அணி விளையாடி வருகிறது.
Summary
Batting first in the final ODI against Afghanistan, the Ireland team scored 298 runs for the loss of 7 wickets.
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