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கிரிக்கெட்

கேமரூன் கிரீன் சதம், மெஹிதி ஹாசன் 5 விக்கெட்டுகள்: வங்கதேசம் வெற்றிக்கு 57 ரன்கள் இலக்கு!

முதல் டெஸ்ட்டில் வங்கதேசம் வெற்றி பெற 57 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்த ஆஸ்திரேலியா குறித்து...

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கேமரூன் கிரீன் சதம், மெஹிதி ஹாசன் 5 விக்கெட்டுகள். - AFP

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 10:37 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல் டெஸ்ட்டில் வங்கதேசம் வெற்றி பெற 57 ரன்களை இலக்காக ஆஸ்திரேலியா நிர்ணயித்தது.

கடந்த ஆக.13ல் டார்வினில் தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்தது. முதல் இன்னிங்ஸில் அந்த அணி 198 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

வங்கதேச அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 426 ரன்கள் குவித்தது. அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியா தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 284 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

இந்த இரண்டாவது இனிங்ஸில் ஆஸ்திரேலியா சார்பில் அதிகபட்சமாக கேமரூன் கிரீன் சதம் அடித்து அசத்தினார். ஸ்டீவ் ஸ்மித் 44 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.

வங்கதேசம் சார்பில் மெஹதி ஹாசன் மிராஜ் 5 விக்கெட்டுகளும் ஹாசன் மஹ்முத் 3 விக்கெட்டுகளும் எடுத்து அசத்தினார்கள்.

தற்போது 57 என்ற எளிய இலக்குடன் வங்கதேசம் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை விளையாடி வருகிறது.

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