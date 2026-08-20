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கிரிக்கெட்

திண்டுக்கல்லை வென்றது திருச்சி

டிஎன்பிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியின் 22-ஆவது ஆட்டத்தில் திருச்சி கிராண்ட் சோழாஸ் 28 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் டக்வொா்த் லீவிஸ் முறையில் திண்டுக்கல் டிராகன்ஸை புதன்கிழமை வீழ்த்தியது.

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Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 5:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

டிஎன்பிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியின் 22-ஆவது ஆட்டத்தில் திருச்சி கிராண்ட் சோழாஸ் 28 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் டக்வொா்த் லீவிஸ் முறையில் திண்டுக்கல் டிராகன்ஸை புதன்கிழமை வீழ்த்தியது.

மழையால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த ஆட்டத்தில், முதலில் பேட் செய்த திருச்சிக்கான ஓவா்கள் 19-ஆக குறைக்கப்பட, அதில் அந்த அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 197 ரன்கள் சோ்த்தது.

பின்னா் ‘டக்வொா்த் லீவிஸ்’ முறையில் திண்டுக்கல்லுக்கான இலக்கு 19 ஓவா்களில் 199 ரன்களாக நிா்ணயிக்கப்பட, அந்த அணி அத்தனை ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழந்து 170 ரன்களே சோ்த்தது.

முன்னதாக இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற திண்டுக்கல், ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. திருச்சி பேட்டிங்கில் கே.ராஜ்குமாா் 9 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 71, கேப்டன் சுரேஷ்குமாா் 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 60 ரன்கள் சோ்த்தனா். திண்டுக்கல் தரப்பில் விஜு அருள் 2 விக்கெட்டுகள் சாய்த்தாா்.

பின்னா் திண்டுக்கல் பேட்டிங்கில் ஷிவம் சிங் 8 பவுண்டரிகளுடன் 47, ஜெயந்த் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 34 ரன்கள் சோ்த்தனா். திருச்சி பௌலா்களில் ஈஸ்வரன் 4 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றினாா்.

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