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லீட்ஸ் டெஸ்ட்: இங்கிலாந்து 228 ரன்கள் முன்னிலை... பாகிஸ்தான் அணி தடுமாற்றம்!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 409 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது.

Mike Egerton

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 4:56 pm IST

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 409 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பாகிஸ்தான் அணி மூன்று டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடுகின்றன. இவ்விரு அணிகளும் மோதும் முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி லீட்ஸின் ஹெட்டிங்லேயில் நடைபெற்று வருகிறது.

முதல் இன்னிங்ஸில் பாகிஸ்தான் அணி 171 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இதில் இங்கிலாந்து சார்பில் ஜோஷ் டங், ஆலி ராபின்சன் தலா 5 விக்கெட்டுகளை எடுத்தனர்.

அதைத்தொடர்ந்து தன்னுடைய இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணி இரண்டாம் நாள் முடிவில் 82 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 366 ரன்கள் குவித்தது.

இங்கிலாந்து அணித் தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஹாரி புரூக் 91 (13 பௌண்டரிகள்), ஜோர்டான் 73 (14 பௌண்டரிகள்), ஜோ ரூட் (10 பௌண்டரிகள்) 66 ரன்கள் எடுத்தனர்.

பின்னர், மூன்றாம் நாள் ஆட்டம் தொடங்கிய நிலையில், இங்கிலாந்து அணி 89.5 ஓவர்களில் 409 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் கடைசி கட்டத்தில் 23 ரன்கள் விளாசினார்.

பாகிஸ்தான் சார்பில் சுழல்பந்துவீச்சாளர் அலி உஸ்மான் 5 விக்கெட்டுகளும், குர்ரம் ஷேஷாத் 3 விக்கெட்டுகளும், அப்பாஸ், முகமது அலி இருவரும் தலா ஒரு விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.

பாகிஸ்தான் அணி தன்னுடைய இண்டாவது இன்னிங்ஸில் 223 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில், ஆட்டம் தொடங்கியதுமே ரன்கள் ஏதுமின்றி பாகிஸ்தான் வீரர் இமாம் உல் ஹக் விக்கெட்டைப் பறிகொடுத்தார். அஸான் அவாய்ஸ் 9 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க பாகிஸ்தான் அணி 13 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது.

Summary

England are in a commanding position in the Leeds Test, holding a massive 195-run lead with two wickets in hand. Pakistan will need something extraordinary from their batters in the second innings to stay alive at Headingley.

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