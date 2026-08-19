ஆலி ராபின்சன், ஜோஷ் டங் வேகத்தில் வீழ்ந்த பாகிஸ்தான்; 171 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழப்பு!

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்ஸ்களில் 171 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.
இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி லீட்ஸில் இன்று (ஆகஸ்ட் 19) தொடங்கியது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடியது.
ஆட்டம் தொடங்கிய சிறிது நேரத்தில் மழை குறுக்கிட்டதால், போட்டி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. அதன் பின், மழை நின்றவுடன் மீண்டும் ஆட்டம் தொடங்கப்பட்டது. பாகிஸ்தான் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் அஸன் அவைஸ் ஆட்டத்தின் முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்தார். அதன் பின் ஷான் மசூத் 5 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
இதனையடுத்து, இமாம் உல் ஹக் மற்றும் அப்துல்லா ஷஃபீக் ஜோடி சேர்ந்தனர். இந்த இணை நிதானமாக விளையாடி ரன்கள் குவித்தது. இமாம் உல் ஹக் 42 ரன்கள் எடுத்தார். நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அப்துல்லா ஷஃபீக் 104 பந்துகளில் 61 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 8 பவுண்டரிகள் அடங்கும்.
அதன் பின், சௌத் ஷகீல் 5 ரன்கள், கேப்டன் சல்மான் அலி அகா 21 ரன்கள், அலி உஸ்மான் 0 ரன், முகமது ரிஸ்வான் 12 ரன்கள், குர்ரம் ஷாஷத் 14 ரன்கள் மற்றும் முகமது அப்பாஸ் 2 ரன்கள் எடுத்து அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இங்கிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 171 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.
இங்கிலாந்து தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஆலி ராபின்சன் மற்றும் ஜோஷ் டங் தலா 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினர்.
Summary
In the first Test match against England, the Pakistan team was bowled out for 171 runs in the first innings.
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