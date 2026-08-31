FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வர் விஜய்யுடன் மாணிக்கம் தாகூர் சந்திப்பு!போர்ப் பதற்றம்! ஈரான் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு!கண்ணியத்துடன் பேசுங்கள்: சட்டப்பேரவையில் ஜேசிடி பிரபாகர் அறிவுறுத்தல்பொங்கல் திருநாளுக்கு வழங்கப்படும் வேட்டியின் அளவு 4 முழமாகக் குறைப்பு: அமைச்சர்டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு நாளைமுதல் ஊதிய உயர்வு!தவெக அரசுடன் சென்னை மேயர் சேர்ந்து செயல்படுவதில்லை: ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றச்சாட்டுகொலைக்களமாக மாறுகிறதா தமிழ்நாடு? டிடிவி தினகரன் கேள்வி! தேர்தல் வழக்குகள்: முதல்வர் விஜய் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணை தள்ளிவைப்புகொளத்தூரில் வி.எஸ். பாபு வெற்றியை எதிர்த்து மு.க. ஸ்டாலின் வழக்கு: தீர்ப்புக்காக ஒத்திவைப்பு 2026 பிரதமர் வேட்பாளர் யார்? தமிழக அரசியலில் உருவான சூறாவளி!தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம்: முதல்வர் அறிவிப்புபால் கொள்முதல் விலை மேலும் ரூ.3 உயர்வு: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புநேபாள வெள்ளம்: பலி எண்ணிக்கை 903ஆக உயர்வு! முதல்வர் விஜய்க்கு பிரதமராகும் எண்ணம் துளியும் கிடையாது: வைகோ சாலை விரிவாக்கம்! விரைவில் விரிவான திட்ட அறிக்கை வெளியிடப்படும் - ஆதவ் அர்ஜுனா தகவல் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் ஆவணித் திருவிழா! ஹோர்முஸ் நீரிணையில் ஈரானிய ராக்கெட் ஏவுதளங்கள் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்ஆன்லைன் செயலி மூலம் மோசடி: செப்டிக் டேங்கில் பதுக்கப்பட்ட பணம்? போலீஸார் உடைத்து சோதனை

இந்தியா - வங்கதேசம் இடையேயான தொடர்கள் நடைபெறுமா? தமிம் இக்பால் பதில்!

இந்தியா - வங்கதேசம் இடையேயான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்கள் எப்போது நடைபெறும் என்பது குறித்து வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவர் தமிம் இக்பால் பேசியுள்ளார்.

Tamim Iqbal

தமிம் இக்பால்

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 4:23 pm IST

இந்தியா - வங்கதேசம் இடையேயான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்கள் எப்போது நடைபெறும் என்பது குறித்து வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவர் தமிம் இக்பால் பேசியுள்ளார்.

இந்திய அணி வங்கதேசத்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடுவதாக இருந்தது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த தொடர் செப்டம்பர் இரண்டாவது வாரத்தில் நடைபெறுவதாக இருந்தது. பின்னர். இந்தத் தொடரை நடத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

இந்திய அணி வங்கதேசத்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவிருந்த செப்டம்பர் இரண்டாவது வாரத்தில், தற்போது இந்திய அணி ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது.

இந்த நிலையில், இந்தியா - வங்கதேசம் இடையேயான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்கள் எப்போது நடைபெறும் என்பது குறித்து வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவர் தமிம் இக்பால் பேசியுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்கள் செப்டம்பரில் நடைபெறாது. இரு நாடுகளின் கிரிக்கெட் வாரியங்களும் இந்தத் தொடர்களை எப்போது நடத்தலாம் என ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறோம். இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்தத் தொடர்கள் நடைபெறும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. விளையாட்டை விளையாட்டாக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் என்றார்.

பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடரில் வங்கதேச அணி விளையாட மறுத்தது. அதன் பின், வங்கதேச வேகப் பந்துவீச்சாளர் முஸ்தபிசூர் ரஹ்மான் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Bangladesh Cricket Board President Tamim Iqbal has spoken about when the ODI and T20 series between India and Bangladesh will take place.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

31 ஆண்டுகளில் முதல் முறை... சொந்த மண்ணில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அதிர்ச்சியளித்த வங்கதேசம்!

31 ஆண்டுகளில் முதல் முறை... சொந்த மண்ணில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அதிர்ச்சியளித்த வங்கதேசம்!

முதல் இன்னிங்ஸில் 426 ரன்கள் குவித்த வங்கதேசம்..! மீளுமா ஆஸ்திரேலியா!

முதல் இன்னிங்ஸில் 426 ரன்கள் குவித்த வங்கதேசம்..! மீளுமா ஆஸ்திரேலியா!

தன்சித் ஹாசன், நஜ்முல் ஹொசைன் அசத்தல்: வங்கதேசம் 153 ரன்கள் முன்னிலை!

தன்சித் ஹாசன், நஜ்முல் ஹொசைன் அசத்தல்: வங்கதேசம் 153 ரன்கள் முன்னிலை!

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தமிம் இக்பால் சாதனையை முறியடித்த மொமினுல் ஹக்!

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தமிம் இக்பால் சாதனையை முறியடித்த மொமினுல் ஹக்!

விடியோக்கள்

பால் கொள்முதல் விலை: முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்பு

பால் கொள்முதல் விலை: முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்பு

விளையாட்டு நகரம் திட்டம்: உதயநிதியும், ஆதவ் அர்ஜுனாவும்...

விளையாட்டு நகரம் திட்டம்: உதயநிதியும், ஆதவ் அர்ஜுனாவும்...