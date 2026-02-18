கிரிக்கெட்

சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் சதம்: நமீபியாவுக்கு 200 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த பாகிஸ்தான்!

டி20 உலகக் கோப்பையின் முக்கியமான போட்டியில் பேட்டிங்கில் அசத்திய பாகிஸ்தான் குறித்து...
Pakistan's Sahibzada Farhan celebrates his century during the T20 World Cup cricket match between Namibia and Pakistan in Colombo, Sri Lanka, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Eranga Jayawardena)
சதமடித்த மகிழ்ச்சியில் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான்.படம்: ஏபி
Updated on
1 min read

டி20 உலகக் கோப்பையின் முக்கியமான போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி சிறப்பாக விளையாடி 20 ஓவர்களில் 199/3 ரன்கள் குவித்தது.

இந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தானின் தொடக்க வீரர் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் சதம் அடித்து அசத்தினார்.

டி20 உலகக் கோப்பையில் நமீபியாவுக்கு எதிரான தனது கடைசி லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் டாஸ் வென்று பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.

இந்தப் போட்டியில் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அணியின் தொடக்க வீரர் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 58 பந்துகளில் சதம் அடித்து அசத்தினார்.

ஷதாப் கான் 22 பந்துகளில் 36 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

இந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் வென்றால், சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தகுதிபெறும். தோல்வியுற்றால் அமெரிக்க அணி அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதிபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Pakistan's Sahibzada Farhan celebrates his century during the T20 World Cup cricket match between Namibia and Pakistan in Colombo, Sri Lanka, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Eranga Jayawardena)
டி20 உலகக் கோப்பையுடன் ஓய்வு பெறும் மேக்ஸ்வெல்?
Summary

Sahibzada Farhan's century: Pakistan set a target of 200 runs for Namibia!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

pakistan
Namibia
century
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news

Related Stories

No stories found.