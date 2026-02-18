சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் சதம்: நமீபியாவுக்கு 200 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த பாகிஸ்தான்!

டி20 உலகக் கோப்பையின் முக்கியமான போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி சிறப்பாக விளையாடி 20 ஓவர்களில் 199/3 ரன்கள் குவித்தது.
இந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தானின் தொடக்க வீரர் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் சதம் அடித்து அசத்தினார்.
டி20 உலகக் கோப்பையில் நமீபியாவுக்கு எதிரான தனது கடைசி லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் டாஸ் வென்று பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.
இந்தப் போட்டியில் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அணியின் தொடக்க வீரர் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 58 பந்துகளில் சதம் அடித்து அசத்தினார்.
ஷதாப் கான் 22 பந்துகளில் 36 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
இந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் வென்றால், சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தகுதிபெறும். தோல்வியுற்றால் அமெரிக்க அணி அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதிபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
