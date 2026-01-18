கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிராக அசத்தும் டேரில் மிட்செல்!

இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டிகளில் நியூசிலாந்து வீரர் டேரில் மிட்செல் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார்.
Daryl mitchell
டேரில் மிட்செல்படம் | AP
Updated on
1 min read

இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இந்தூரில் இன்று (ஜனவரி 18) நடைபெற்று வருகிறது.

இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களின் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 337 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

அந்த அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய டேரில் மிட்செல் மற்றும் க்ளென் பிலிப்ஸ் சதம் விளாசி அசத்தினர். டேரில் மிட்செல் 137 ரன்களும், க்ளென் பிலிப்ஸ் 106 ரன்களும் எடுத்தனர். 3 போட்டிகள் கொண்ட இந்த ஒருநாள் தொடரில் டேரில் மிட்செல் விளாசும் இரண்டாவது சதம் இதுவாகும்.

ஒருநாள் போட்டிகளில் இந்திய அணிக்கு எதிராக டேரில் மிட்செல் மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். இதுவரை இந்திய அணிக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டிகளில் அவர் 4 முறை சதம் விளாசியுள்ளார். மேலும், இந்திய அணிக்கு எதிராக அதிகமுறை அதிகபட்ச ஸ்கோரை எடுத்துள்ள நியூசிலாந்து வீரர் என்ற பெருமையும் அவரைச் சேரும்.

இந்திய அணிக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டிகளில் தனிநபர் அதிகபட்ச ரன்கள் குவித்துள்ள நியூசிலாந்து வீரர்கள்

டாம் லாதம் - 145* ரன்கள், ஆக்லாந்து (2022)

மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் - 140 ரன்கள், ஹைதராபாத் (2023)

டெவான் கான்வே - 138 ரன்கள், இந்தூர் (2023)

டேரில் மிட்செல் - 137 ரன்கள், இந்தூர் (2026)

டேரில் மிட்செல் - 134 ரன்கள், வான்கடே (2023)

டேரில் மிட்செல் - 131 ரன்கள், ராஜ்கோட் (2026)

டேரில் மிட்செல் - 130 ரன்கள், தர்மசாலா (2023)

Summary

New Zealand player Daryl Mitchell has performed exceptionally well against India in One Day Internationals.

Daryl mitchell
கடைசி ஒருநாள்: இருவர் சதம் விளாசல்; இந்தியாவுக்கு 338 ரன்கள் இலக்கு!

Ind vs nz
century
ODI
Daryl Mitchell

