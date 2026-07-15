முதல் இந்திய வீரர்... ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் தனித்துவமான சாதனை!

இந்திய அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இந்திய அணிக்காக தனித்துவமான சாதனை ஒன்றைப் படைத்துள்ளார்.
இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி எட்ஜ்பாஸ்டனில் நேற்று (ஜூலை 14) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அசத்தியது. 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
நேற்றையப் போட்டியில் இந்திய அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம், அவர் ஒருநாள் போட்டிகளில் 150 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
அதுமட்டுமின்றி, இந்திய அணிக்காக டெஸ்ட் போட்டிகளில் 200 விக்கெட்டுகள், டி20 போட்டிகளில் 100 விக்கெட்டுகள் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளில் 150 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய முதல் வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்தார்.
இதுவரை இந்திய அணிக்காக ஜஸ்பிரித் பும்ரா 52 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 234 விக்கெட்டுகள், 90 ஒருநாள் போட்டிகளில் 150 விக்கெட்டுகள் மற்றும் 95 டி20 போட்டிகளில் 121 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றியுள்ளார்.
Summary
Indian fast bowler Jasprit Bumrah has achieved a unique record for the Indian team.
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