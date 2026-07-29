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கிரிக்கெட்

கடைசிவரை ஆட்டமிழக்காத பாபர் அசாம்..! 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள்!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி குறித்து...

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ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ். - படம்: ஐசிசி

Updated On :29 ஜூலை 2026, 3:19 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்த மே.இ. தீவுகள் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 311 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அடுத்து விளையாடிய பாகிஸ்தான் முதல் இன்னிங்ஸில் 282 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் மே.இ. தீவுகள் அணி 181 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக பந்துவீச்சாளர் ஷமேர் ஜோசப் 38 ரன்கள் அடித்தார். அடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 120 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

பாகிஸ்தான் அணியில் பாபர் அசாம் மட்டுமே 58 ரன்கள் அடித்து கடைசிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். மே.இ. தீவுகள் அணி சார்பில் ஜெய்டன் சீல்ஸ் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்து ஆட்ட நாயகன் விருதைத் தட்டிச் சென்றார்.

இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடரில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது. கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஆக.2ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

பாகிஸ்தான் அணி இதுவரை வெளிநாட்டில் விளையாடிய 8 போட்டிகளிலும் தோல்வியுற்றுள்ளது. மாறாக, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி கடைசி 11 போட்டிகளில் தனது இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

Summary

Jayden Seales takes 5 wickets as West Indies beat Pakistan by 90 runs in the 1st cricket Test

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