இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து தொடருக்கான இந்திய டி20 அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய அணி ஜூலை மாதத்தில் இங்கிலாந்துக்குச் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 டி20 போட்டிகள், 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடவிருக்கிறது.
இங்கிலாந்துத் தொடருக்கு முன்பாக இந்திய அணி 2 டி20 போட்டிகளில் விளையாட அயர்லாந்துக்குச் செல்கிறது. ஜூன் 26, 28ஆம் தேதிகள் இந்தப் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.
கேப்டனாக ஷெரேயாஸ் ஐயர், துணைக் கேப்டனாக திலக் வர்மா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதே அணி (சிராஜுக்குப் பதிலாக பும்ரா) ஆசிய விளையாட்டிலும் பங்கேற்கவிருக்கிறது.
இங்கிலாந்து தொடருக்கான இந்திய அணி:
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா (துணைக் கேப்டன்), ரவி பிஸ்னோய், அபிஷேக் சர்மா, நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, முகமது சிராஜ், சஞ்சு சாம்சன், அக்ஷர் படேல், ஹர்சித் ராணா, இஷான் கிஷன், வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷ்தீப் சிங், ஷிவம் துபே, வருண் சக்கரவர்த்தி, வைபவ் சூர்யவன்ஷி.
அயர்லாந்து தொடருக்கான இந்திய அணி:
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா (துணைக் கேப்டன்), ரவி பிஸ்னோய், அபிஷேக் சர்மா, நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, முகமது சிராஜ், சஞ்சு சாம்சன், அக்ஷர் படேல், ஹர்சித் ராணா, இஷான் கிஷன், வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷ்தீப் சிங், ஷிவம் துபே, வருண் சக்கரவர்த்தி, வைபவ் சூர்யவன்ஷி.
Summary
Indian T20 squad for the England and Ireland series!
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