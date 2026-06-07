டெஸ்ட்டில் அதிக சராசரி... டான் பிராட்மேனுக்கு அடுத்த இடத்தில் ஷுப்மன் கில்!

டெஸ்ட் போட்டிகளில் கேப்டனாக இருந்து பேட்டிங்கில் அசத்தும் ஷுப்மன் கில் அதிக சராசரியுடன் டான் பிராட்மேனுக்கு அடுத்த இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட்டில் இந்திய அணி டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்து வருகிறது. 100 ஓவர்களில் 440/4 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இரண்டாம் நாளான இன்று ஷுப்மன் கில் 126 ரன்களில் இருக்கும்போது ஆட்டமிழந்தார். தற்போது, ரிஷப் பந்த் - துருவ் ஜுரெல் விளையாடி வருகிறார்கள்.
கேப்டனாக பொறுப்பேற்றதிலிருந்து டெஸ்ட்டில் 1,000 ரன்களைக் கடந்த ஷுப்மன் கில் அதிக சராசரி பெற்ற கேப்டனாக டான் பிட்ராட்மேனுக்கு அடுத்த இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
1. டான் பிராட்மேன் - 101.5 (3,147 ரன்கள்)
2. ஷுப்மன் கில் - 82.8 (1,076 ரன்கள்)*
3. குமார் சங்ககாரா - 69.6 (1,601 ரன்கள்)
4. ஸ்டீவ் ஸ்மித் - 68.1 (4,425 ரன்கள்)
5. மஹிலா ஜெயவர்தனே - 59.1 (3,665 ரன்கள்)
Summary
Highest Test batting average as a captain (1000+ runs) Shubman Gill just behinds from Don Bradman
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